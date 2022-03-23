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    • Yaşam
    • 23.03.2022 11:01
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    • 23.03.2022 11:01
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    Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL mi? Çanakkale Köprüsü geçişi ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz? Erdoğan müjdeyi duyurdu

    Çanakkale Köprüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. sene dönümünde açıldı. Simgelerin köprüsü olarak anılan köprünün açılışında konuşan Erdoğan köprünün ücretini duyururken, ilaveten bir de müjdeli haber verdi. Çanakkale Köprüsünü kullanan sürücüler en çok geçiş ücretini merak etti. Peki; Çanakkale Köprüsü geçişi bedava mi? Çanakkale Köprü geçişi kaç gün bedava? İşte Erdoğan'ın açıklamaları ve köprünün geçiş ücreti ile ilgili bilgiler...

    Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL mi? Çanakkale Köprüsü geçişi ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz? Erdoğan müjdeyi duyurdu

    Son dakika haberine göre Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu. 289 TL olacağı konuşulan Çanakkale Köprüsü geçiş ücretinin ne kadar olduğunu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan ayrıca bir müjde de verdi. Peki Çanakkale Köprüsü geçişleri ücretsiz mi? Çanakkale Köprü geçişi kaç gün ücretsiz olacak?

    ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Son dakika haberine göre Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçiş ücretini 200 TL olarak duyurdu.

    ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞİ ÜCRETSİZ Mİ, KAÇ GÜN ÜCRETSİZ OLACAK?

    Erdoğan ayrıca bir müjdeyi de verdi. Buna göre Çanakkale Köprüsü geçişi 1 hafta boyunca ücretsiz olacak. Sürücülerden 1 hafta herhangi bir ücret alınmayacak.

    Açılışta konuşan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

    Sayın Güney Kore Başbakanı, sevgili Çanakkaleliler, değerli misafirler bu tarihi günde sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Çoşkunuz coşkumuzdur. Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin toplumların gözbebeği olmuş Çanakkale yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Boğaza taktığımız yakut bir gerdanlık olarak gördüğümüz 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için bir aradayız.

    140 YIL ÖNCE SULTAN ABDULHAMİT HAN O KÖPRÜLERİN ESKİZ ÇALIŞMALARINI YAPMIŞTI

    Biz de Peygamber yoldaşı şehitlerimize layık olabilmek için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü büyük ecdada ithaf ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize milletimize şehrimize tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Bu köprümüz de tıpkı 15 Temmuz Şehitleri köprüsü, Fatih Sultan, Yavuz Sultan Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de işte burada Çanakkale'de 6. köprüyü açıyoruz. 140 yıl önce Sultan Abdulhamit Han o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştı.

        ORTA AÇIKLIĞI UZUNLUĞU 2023 METRE

        1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle farklı anlamlar taşıyor. Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu. 1. Dünya Savaşı'nın en kalnlı, en ibretlik en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı, kule yüksekliği 318 metrede Mart'ın 18'ini ifade ediyor. Orta açıklığı uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının remzi işaretidir.

        Ecdadımız bir asır önce burada 'Çanakkale Geçilmez' sözünü kanıyla tarihe nakşetmiştir. Haçlı-Hilal mücadelesiydi. Ecdadımız kınalı kuzularıyla Gazi Mustafa Kemal'in riyasetiyle, Seyit Onbaşılarla, 'Çanakkale Geçilmez' demiş; burada tarih yazmıştır. Onların torunları olarak bugün buradayız. İnşa ettiğimiz bu köprüyle ecdadın mirası aynı mesajı mühendisliğin ve teknolojinin imkanlarıyla tarihe yeniden kazıdık.

        KORE İLE TİCARET HEDEFİ 20 MİLYAR DOLAR

        Kore herhangi bir anlaşma, şu bu yokken bizim büyüklerimiz ne yaptılar Kore'de savaşa gittiler. Orada şehit olanlar oldu. Kore'ye gittiğimizde şehitlerimizin kabristanını ziyaret ederiz. Bunlar sıradan değil aşktır. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Kore ile attığımız bu adımlar ticaret hacmimizi inşallah 20 milyar dolara çıkaracağız. Türkiye'nin Türk milletinin istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını dosta düşmana gösteriyoruz.

        Burada sadece bu köprüden bahsetmiyoruz. İstanbul'u Tekirdağ'a ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Köprüyle birlikte Malkara'dan Çanakkale'ye uzanan 101 kilometrelik otoyolunun da açılışını gerçekleştiriyoruz.

        Burası saatlerce feribot sırası beklenen 1.5 saatte karşıya geçilebilen bir yerdi. Şimdi aynı yolculuk sadece 6 dakikada tamamlanacak. Nereden nereye... Köprümüzün temelini 4 yıl önce yine bir 18 Mart günü attık. Firmalarımız Güney Koreli iş ortaklarıyla kolları sıvadı 740 iş makinasının geceli gündüzlü çalışmasıyla söz verdiğimiz tarih olan bugünkü açılışa hazır hale getirdik.

        MİLLİ GELİRE 2.4 MİLYAR EURO KATKI SAĞLAYACAK

        Türkiye orta açıklığı itibariyle dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonyayı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti. Orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki ilk 10 köprünün 3'ünün ülkemizde olduğunu hatırlatmak isterim. Marmaray'ı otoyollarıyla köprü, tünelleriyle otoyol projemizin bugün açılışını yapacağımız kısmın 2.5 milyar Euro'luk bir yatırım bedeline sahip. Bu 2.5 milyar Euro bize ne kazandıracak. Sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden, ve karbon salınımı azalışından kazancı yıllık 415 milyon Euro. Şehirlerimiz arasında güvenli, konforlu, hızlı bir şekilde yapılacak seyahatin kolaylığına rahatlığına, huzuruna değer biçilir mi?

        Yapılan hesaplamalar bu projenin ekonomimize üretimde 5.3 milyar Euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2.4 milyar Euro ilave katkısının olacağına işaret ediyor.
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        Haberler Yaşam Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL mi? Çanakkale Köprüsü geçişi ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz? Erdoğan müjdeyi duyurdu
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