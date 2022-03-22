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    • Yaşam
    • 22.03.2022 08:00
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    • 22.03.2022 08:00
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    Sahur saati 2022: İstanbul, Ankara, İzmir'de sahur vakti ezan kaçta okunacak? Ramazan İmsakiyesi ile 2 Nisan il il sahur vakitleri

    Mübarek üç aylar idrak edilirken milyonlarca Müslüman vatandaş Sahur saati 2022: İstanbul, Ankara, İzmir'de sahur vakti ezan kaçta okunacak sorusuna yanıt aramaya başladı. 11 ayın sultanı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin de içerisinde yer aldığı Ramazan ayı için her sene olduğu gibi 2022 yılında da heyecanlı geri sayım başladı. İlk sahura hangi gün kendi ilinde saat kaçta kalkacağını merak edenler Ramazan İmsakiyesi 2022 araştırmasını hızlandırdı. Ramazan İmsakiyesi ile 2 Nisan il il sahur vakitleri haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Sahur saati 2022: İstanbul, Ankara, İzmir’de sahur vakti ezan kaçta okunacak? Ramazan İmsakiyesi ile 2 Nisan il il sahur vakitleri

    Sahur saati 2022: İstanbul, Ankara, İzmir'de sahur vakti ezan kaçta okunacak? Ramazan İmsakiyesi ile 2 Nisan il il sahur vakitleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülke genelinde en merak edilen konular arasında yer alıyor ve İslam alemi kendi ilinde 2022 yılında ilk sahura ne zaman kalkılacağını merak ederek araştırmaya başladı. 2022 Ramazan İmsakiyesi ve diğer tüm bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

    🙏SAHUR SAATİ: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE SAHUR VAKTİ

    İstanbul İftar Vakti: 19:36

    İzmir İftar Vakti: 19:42

    Ankara İftar Vakti: 19:20

    Diğer tüm illerin sahur saatini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz

    RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK? 2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

    Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
    Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
    Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

        Orucu kasten bozmanın hükmü nedir?

        Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü'l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).

        Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir mi?

        Adak sebebiyle vacip olan oruç bozulursa kaza edilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 284-285). Nafile oruç ise, kişiye farz veya vacip olmadığı hâlde, isteğe bağlı olarak Ramazan ayının dışında tutulan oruçtur. Nafile de olsa, başlanan bir ibadetin tamamlanması gerekir. Bu nedenle diğer nafile ibadetlerde olduğu gibi, bozulan nafile orucun da kaza edilmesi Hanefîlere göre vaciptir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 271).

        Ramazanda oruçluyken yolculuğa çıkan kimse, yolculuk sebebi ile orucunu bozarsa ne gerekir?

        Ramazan'da sefer mesafesi (en az 90 km.) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir. (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 402-405). Hz. Peygamberin (s.a.s.) Mekke'nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kadîd denilen yere varınca orucunu bozması (Buhârî, Savm, 34; Müslim, Sıyâm, 88) savaş şartlarının gereği olarak değerlendirilebilir.

        Ramazan aylarında birden fazla oruç bozulması durumunda bu oruçların her biri için ayrı ayrı keffâret gerekir mi?

        Farklı Ramazan aylarında da olsa bir kimsenin meşru mazereti olmaksızın kasten bozduğu bütün oruçlar için bir keffâret ödemesi (peş peşe iki kameri ay veya altmış gün oruç tutması) yeterlidir. Ayrıca bozduğu her orucu kaza etmesi gerekir. Ancak keffâretin ödenmesinden sonra başlanıp kasten bozulan Ramazan orucu için yeni bir keffâret gerekir (İbnü'l- Hümâm, Feth, II, 261).
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        Haberler Yaşam Sahur saati 2022: İstanbul, Ankara, İzmir'de sahur vakti ezan kaçta okunacak? Ramazan İmsakiyesi ile 2 Nisan il il sahur vakitleri
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