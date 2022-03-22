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    Kanser olduğu söylenen mali müşavir mezar yeri bile bakmışken gerçek bambaşka çktı

    Mali müşavir H.A., kanser olduğunu öğrendi. Kemoterapi gördü, mezar yerini bile seçti. Yeniden yapılan kontrolde kanser olmadığı belirlendi. Hastaneyi mahkemeye verdi.

    Kanser ettiler!

    Skandalın adresi Gaziantep'ti. Mali müşavir H.A., 2018'de bel ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Omuriliğinde kitle tespit edildi. Ameliyatla alınan kitle, 2 ayrı patoloji merkezine gönderildi. Sonuç, 4'üncü evre kanserdi!

    Hemen kemoterapi tedavisine geçildi. Bu sırada psikolojisi bozulan H.A., mezarını bile seçti! Kısa süre sonra kitlenin kanser olmadığı belirlendi! Bunun üzerine H.A., hastaneyi mahkemeye verdi. Hakim, H.A.'ya 15 bin, eşi K.A.'ya 7 bin 500 ve annesi H.A.'ya 7 bin 500 lira olmak üzere toplam 30 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Avukatı İmam Akgün Çuhadaroğlu, "Bu gibi olaylarda 'Pardon' demekle konu kapatılmamalı" dedi.

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    Haberler Yaşam Kanser olduğu söylenen mali müşavir mezar yeri bile bakmışken gerçek bambaşka çktı
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