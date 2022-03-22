Eşini öldüren cani kocanın intihar etti yalanı elinde patladı!

Bir süredir eşi Sevgi G. ile tartışma yaşayan D. G., 21 Kasım 2021'de katil oldu. Eşini bıçakla öldüren D. G., ""Sevgi, çekmeceden eline bıçak aldı. 'Ne olur, yapma çocuk ağlıyor' dedim. Ancak Sevgi, 'Öldürürüm kendimi' şeklinde söylemlerde bulunarak, birkaç kez bıçağı kendisine saplamaya çalıştı. Daha sonra elindeki bıçağı karın kısmına sapladı" diyerek hapisten kurtulmayı planladı.

BİZİM KIZIMIZ İNTİHAR ETMEZ

Ancak bu plan suya düştü. Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, S. G.'nin vücudunda 3 bıçak darbesinin tespit edildiği belirtilerek, "Yaralanmanın sayısı, niteliği ve şekli birlikte değerlendirildiğinde; müteveffanın kendisini karın kısmından 3 kez kesici delici aletle yaralayarak intihar etmeye çalıştığı şeklindeki eylemin hayatın olağan akışına aykırıdır" denildi. Katil koca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Kızlarının hayat dolu olduğunu ve asla intihar etmeyeceğini belirten anne Gül Nihal İşler, "Bizim kızımım intihar etmez. İntihar eden bir insan, kendini sokağa atar mı? Bir insan intihar ederse, kendi kendini nasıl 3 kez bıçaklasın?" dedi.