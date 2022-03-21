ANKARA İFTAR VAKTİ 2022 NE ZAMAN? Ankara'da ilk oruç saat kaçta? 🙏Ramazan imsakiyesi: 2 Nisan 2022 Ankara sahur vakti nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca Müslüman vatandaş her sene Ramazan ayını büyük bir merakla ve heyecanla bekliyor, bol bol ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Ankara'da yaşayanların merak ettiği 2022 yılı ilk oruç açma vakti haberimizde yer alıyor.
🙏ANKARA İFTAR VAKTİ 2022
Ankara İftar Vakti: 19:20
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RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK? 2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.