Oruç hangi gün, hangi tarihte başlıyor? 2022 Ramazan ayı hangi ayda, başlangıcı ne zaman? İlk sahur hangi gün? Diyanet takvimi…

Müslüman alemi Oruç hangi gün, hangi tarihte başlıyor? Sorusunun yanıtını merak ederek gündemde sık sık araştırıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı amacıyla az bir vakit kaldı ve ilk sahuru gerçekleştirmek isteyen İslam alemi oruç tutmaya hangi gün ve tarihte başlayacağını sorguluyor. 2022 Diyanet takviminde detaylı şekilde belirtilmiş olan 2022 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Milyonlarca bireyin heyecanla beklediği Ramazan ayının önemi nedir? İşte ayrıntılar…
👉İLK ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Manevi huzur ve heyecanla beklenilen 11 ayın sultanı 2022 Ramazan ayının tarihi Diyanet doğrultusundan yayınlandı. Diyanetin paylaşımına göre 2022 Ramazan ayı nisan ayında idrak edilecek.
2022 Ramazan ayının ne vakit başlayacağı sorusu nisan ayına kısa vakit kala gündemde yer almaya başladı. Mübarek üç ayların idrak edildiği şu vakitlerde milyonlarca Müslüman Ramazan ayını manevi heyecanla beklemeye başladı. 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı ile ilk oruç ne vakit sorusu kutsal Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce bireyin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu verilere göre ilk oruca ne vakit ve hangi gün kalkılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, detayları da incelemeye başladı. Takvime göre Ramazan 2 Nisan'da başlayacak.
👉İLK ORUÇ NE ZAMAN HANGİ GÜN TUTULACAK?
Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelmektedir. İlk oruca Müslüman alemi 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkacak. 1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.
Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.