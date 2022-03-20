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    • Yaşam
    • 20.03.2022 07:00
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    • 20.03.2022 07:00
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    Nevruz Bayramı ne zaman 2022? Nevruz nedir, ne anlama gelir? Nevruz Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır?

    Gündemde bahar yaklaşırken vatandaşlar tarafından Nevruz Bayramı ne zaman 2022 sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Mart ayı gelince en çok araştırılan konular arasında yer alan Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Anadolu, Balkanlar ve Türkiye'de farklı şekillerde kutlanan baharın gelişini yansıtan Nevruz nedir, ne anlama gelir? Peki Nevruz Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır?

    takvim.com.tr
    Nevruz Bayramı ne zaman 2022? Nevruz nedir, ne anlama gelir? Nevruz Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır?

    Nevruz Bayramı ne zaman 2022? Nevruz nedir, ne anlama gelir? Nevruz Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Anadolu ve Orta Asya kültürlerinde baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Mart ayının son günleri yaşanırken en merak edilen konular arasında yer aldı ve vatandaşlar bilgi sahibi olmak için araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

    NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

    Nevruz her yıl, 21 Mart'ta kutlanmaktadır. Bunun nedeni, Güneşin 21 Mart'a kadar güney yarımküreye daha çok ısı ve ışık vermesi ve bu dengenin 21 Mart'ta eşitlenip daha sonra kuzey yarımküre lehine bozulmasıdır.

    Kuzey yarımkürede yaşayan bazı toplumlar, 21 Mart'ı bütün varlıklar için uyanış ve yaradılış günü olarak kabul edip kutlamaktadır. Zerdüştlük ve Bahailer de Nevruz kutlamaktadır. Kürtler, Nevruz'un Kürt ve İran mitolojisinde yer alan Kawa Efsane'siyle bağlantılı olduğuna inanmaktadır. Anadolu ve Orta Asya Türkleri ise Nevruz'un Göktürklerin Ergenekon'dan çıkmasını ve baharın gelişini ifade ettiğine inanmaktadır. İslami bir şenlik olmamasına rağmen İran'da da kutlanmaktadır.

    3000 yıldan fazladır kutlanan Pers kökenli bu bayram, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Dünya Nevruz Bayramı olarak kabul edilmiş ve Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi'ne eklenmiştir.

        NEVRUZ NEDİR?

        Nevruz geleneğinin tarihi, en son Buzul Çağı'nın bitmesinden hemen önceki günlere yani 15.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Efsanevi Pers Kralı Cemşid, Indo-Iranlıların avcılıktan hayvancılığa ve yerleşik yaşama geçişini temsil etmektedir.

        Farsça 'yeni gün' veya 'yılın ilk günü' anlamına gelen Nevruz, her milletin kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibarıyla baharın gelişini haber veren tarihe denmektedir. Baharın ilk günü Nevruz Bayramı olarak kutlanır.

        İlk defa 2. yüzyılda Pers kaynaklarında yazılı olarak geçen Nevruz; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tataristan, Uygur Bölgesi, Anadolu, Balkanlarda ve Türkiye'de her yıl farklı şekillerde kutlanmaktadır.

        NEVRUZ NEDEN KUTLANIR?

        Eski çağlarda mevsim değişiklikleri, insanlar için büyük önem arz ederdi. Zorlu geçen bir kışın ardından gelen bahar, yeşillenenen bitkilerin uykusundan uyanması ve sığırların yavrulaması, insanoğlu için büyük bir fırsat ve bolluğun canlanması demekti.
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