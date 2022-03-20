Mahkemesiz E-Devlet isim soyisim değiştirme nasıl yapılır? ✅E-DEVLET AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI

Türkiye'de pek çok vatandaş ad ve soyad değişimi için mahkeme kapısına gidiyordu. Yeni dönemde bundan böyle mahkemeye gitmeye gerek kalmıyor. Vatandaşlar artık E-Devlet sistemi üzerinden isim soyisim değişikliği yapılabiliyor. Hal böyle olunca milyonlarca kişi mahkemesiz nasıl ad soyad değişikliği yapılacağını araştırmaya başladı. Peki; E-Devlet isim soyisim değişikliği nasıl yapılır? Ad-soyad değiştirme E-devlet'ten aşama aşama nasıl yapılır? İşte yanıtları...
E-DEVLET İSİM SOYAD DEĞİŞİKLİK BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İçişleri Bakanlığı, isim ve soyisim değişikliğine ilişkin başvuruların, e-Devlet üzerinden alındığını duyurdu. e-Devlet sistemine eklenen yeni hizmet isim ve soyisim düzeltilmesine yönelik başvuruları yapmak isteyenleri mutlu etti. İşte aşama aşama e-Devlet ad-soyad değişikliği başvuru işlemleri...
Öncelikle T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapınız.
👉E-DEVLET AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI
Kurumlar sekmesine tıklayınız ve ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığının altında yer alan e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini görüntüleyeceksiniz. Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine giriş yapınız.
İlgili başvuruyu tamamlamak için mobil imza veya elektronik imza onayı şartı bulunuyor. Bunlar olduktan sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.