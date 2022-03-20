Kahramanmaraş'ta cami ismini sorana 'aptal' diye hakaret eden kişi davalık oldu

Kahramanmaraş'ta avukat Serpil Yabanoğlu, cemiyet hayatından Şebnem Çapa'nın paylaştığı bir fotoğrafta yer alan caminin ismini sordu. Çapa, 'Dolmabahçe Bezmialem Camii' cevabını verirken, mimar E.A. ise "Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun. Sen biliyor musun caminin adını tatlı su sazanı" yorumunu yaptı. Serpil Yabanoğlu, yorumun ekran görüntüsünü alıp E.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcı, 'aptal' ve sazan' kelimelerini hakaret sayarak E.A.'nın 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açtı.
TIRNAK İZİ
İstanbul Zeytinburnu'nda 28 yaşındaki Sümeyye Akdar imam nikahlı eşi ile birlikte kaldığı odanın penceresine iple asılı halde bulundu. Yanaklarında tırnak izi olan ceset adli tıp kurumuna kaldırıldı. Boynunda boğuşma izi olan kocası Refik İ. ise gözaltına alındı. Şüpheli koca adliyeye sevk edildi.
YUNUS EMRE KAVAK
TAMAMEN DUYGUSAL
Monaco Prensesi Charlene, Prens Albert'le 2011'de rüya gibi bir düğünle evlendi. Ancak nikah günü döktüğü gözyaşlarıyla 'hüzünlü prenses' ilan edildi. Geçtiğimiz yıl da Güney Afrika'ya gitti, aylarca dönmedi. Herkes Albert'ten boşanmasını beklerken Prenses'in tükenmişlik sendromuna yakalandığı belirlendi! Hemen İsviçre'deki Clinic Les Alpes kliniğine gönderildi. Charlene'in haftalık tedavisinin 700 bin lira olduğu belirlendi. Prenses, 4 ay kalacağı kliniğe 12 milyon lira ödedi.
OTELDE ÖLÜ BULUNDU
Antalya'da Nuray Demir (17), 2 yıl önce annesinin kuzeni Birol K'nın (44) cinsel istismarına uğradığını söyledi. Yargılama sürerken dün genç kızdan acı haber geldi. Otel odasında bulunan cesedin Nuray Demir'e ait olduğu belirlendi. Boynunda kızarıklar olan Nuray'ın boğularak öldürüldüğü düşünülüyor.