Kahramanmaraş'ta cami ismini sorana 'aptal' diye hakaret eden kişi davalık oldu





SARIKAMIŞ'TA BAL'AYI'!

Türkiye`nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Kars Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi, dün korkunun zirve yaptığı yer oldu. Yiyecek bulamayan ayılar, dün öğle saatlerinde kayak merkezine yaklaştı. Çevredeki köpeklere saldıran ayılar daha sonra kayak merkezine girdi. Birçok kayak tutkununun korku yaşadığı anlarda, ayılar da panikle kaçtı. Balayı için kayak merkezine gelen bazı çiftler de büyük korku yaşadı. 16 Mart'ta dünya evine giren Murat Y., "Yaşadıklarımızı anlatmak kolay değil. Kayak pistinde karşınıza ayı çıkıyor. O an kamera şakası olmasını diledim. Eşimle büyük korku yaşadık. Neyse ki birkaç saniye içinde uzaklaştı" dedi.