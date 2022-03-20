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    Kahramanmaraş'ta cami ismini sorana 'aptal' diye hakaret eden kişi davalık oldu

    Kahramanmaraş'ta Şebnem Çapa'nın paylaştığı bir fotoğrafta yer alan caminin ismini soran Serpil Yabanoğlu'na E.A. isimli kişi "Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun" diyince 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı. İşte sizler için derlediğimiz 20 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Aptal tazminatı!

    Kahramanmaraş'ta avukat Serpil Yabanoğlu, cemiyet hayatından Şebnem Çapa'nın paylaştığı bir fotoğrafta yer alan caminin ismini sordu. Çapa, 'Dolmabahçe Bezmialem Camii' cevabını verirken, mimar E.A. ise "Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun. Sen biliyor musun caminin adını tatlı su sazanı" yorumunu yaptı. Serpil Yabanoğlu, yorumun ekran görüntüsünü alıp E.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcı, 'aptal' ve sazan' kelimelerini hakaret sayarak E.A.'nın 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açtı.

    TIRNAK İZİ
    İstanbul Zeytinburnu'nda 28 yaşındaki Sümeyye Akdar imam nikahlı eşi ile birlikte kaldığı odanın penceresine iple asılı halde bulundu. Yanaklarında tırnak izi olan ceset adli tıp kurumuna kaldırıldı. Boynunda boğuşma izi olan kocası Refik İ. ise gözaltına alındı. Şüpheli koca adliyeye sevk edildi.
    YUNUS EMRE KAVAK



    TAMAMEN DUYGUSAL
    Monaco Prensesi Charlene, Prens Albert'le 2011'de rüya gibi bir düğünle evlendi. Ancak nikah günü döktüğü gözyaşlarıyla 'hüzünlü prenses' ilan edildi. Geçtiğimiz yıl da Güney Afrika'ya gitti, aylarca dönmedi. Herkes Albert'ten boşanmasını beklerken Prenses'in tükenmişlik sendromuna yakalandığı belirlendi! Hemen İsviçre'deki Clinic Les Alpes kliniğine gönderildi. Charlene'in haftalık tedavisinin 700 bin lira olduğu belirlendi. Prenses, 4 ay kalacağı kliniğe 12 milyon lira ödedi.



    OTELDE ÖLÜ BULUNDU
    Antalya'da Nuray Demir (17), 2 yıl önce annesinin kuzeni Birol K'nın (44) cinsel istismarına uğradığını söyledi. Yargılama sürerken dün genç kızdan acı haber geldi. Otel odasında bulunan cesedin Nuray Demir'e ait olduğu belirlendi. Boynunda kızarıklar olan Nuray'ın boğularak öldürüldüğü düşünülüyor.



        ZİNCİRLEME KABUS
        TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde dün saat 15.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Bir otomobil tünel içerisinde buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurduktan sonra orta şeritte kaldı. Otomobile çarpmamak için fren yapan 2 otobüs, 6 tır ve 10 otomobil zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kazada, 2'si ağır olmak üzere 31 kişi yaralandı. 18 araç, olay yerinden güçlükle kaldırıldı.



        BUSE TERİM'E HAPİS ŞOKU!
        Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın 'BT Moda Style' markasına ait 'BT SHOP' logosu geçtiğimiz Ocak ayında mahkemelik olmuştu. 'BT SHOP' ibaresi de 'BT Moda Style' markasına ait patentli bir şekil logosuydu. İddiaya göre, İbrahim Salman, kendisine ait 'b shop' markasını izinsiz kullanarak haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla Buse Terim Bahçekapılı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Salman'ın ihbarı sonrası Terim hakkında 'Marka Hakkını İhlal' suçundan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.
        Dilek YAMAN DEMİR



        DAVİD CAMERON ŞOFÖR OLD
        İngiltere eski başbakanı David Cameron, İngiltere'den Polonya'ya götürdüğü yardım yüklü kamyonu kullanırken fotoğrafını paylaştı. Cameron "Ve araba kullanmaktan bahsetmişken, daha yapacak çok şey var! Bugün teslimat için Polonya'ya gidiyoruz" dedi. Bu durum Cameron'ın pr çalışması olduğu iddiasıyla tepkiyle karşılandı. cameron'ın medya birimi ise, eleştirilerin son derece ağır olduğuna dikkat çekti.



            SARIKAMIŞ'TA BAL'AYI'!
            Türkiye`nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Kars Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi, dün korkunun zirve yaptığı yer oldu. Yiyecek bulamayan ayılar, dün öğle saatlerinde kayak merkezine yaklaştı. Çevredeki köpeklere saldıran ayılar daha sonra kayak merkezine girdi. Birçok kayak tutkununun korku yaşadığı anlarda, ayılar da panikle kaçtı. Balayı için kayak merkezine gelen bazı çiftler de büyük korku yaşadı. 16 Mart'ta dünya evine giren Murat Y., "Yaşadıklarımızı anlatmak kolay değil. Kayak pistinde karşınıza ayı çıkıyor. O an kamera şakası olmasını diledim. Eşimle büyük korku yaşadık. Neyse ki birkaç saniye içinde uzaklaştı" dedi.



            37 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 37 milyon 823 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 185'er bin lira, 4 bilenler bin 553'er lira, 3 bilenler 116'şar lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



            DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ADAMI ÖLMEK İSTİYOR
            Fransız aktör Alain Delon, 86 yaşına bastı. Ötanazi istediğini açıkladı. Hasta ve bakıma muhtaç bir hayat istemediğini vurguladı: Yaşlanmak berbat!

            KAZAYA GELİN
            Mardin'de kına gecesine giden araç kaza yaptı. Gelinin de aralarında olduğu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

            VAKA SAYISI 17 BİN 328
            Türkiye'de dün 295 bin 4 Covid- 19 testi yapıldı. 17 bin 328 kişinin testi pozitif çıktı, 105 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 269 oldu.

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            Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta cami ismini sorana 'aptal' diye hakaret eden kişi davalık oldu
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