🚌İstanbul’da bugün ve yarın şehirlerarası otobüs seyahatleri durduruldu mu? Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edildi mi, yasaklandı mı?

Meteoroloji İstanbul için peş peşe uyarılarda bulundu. Hafta sonu da dahil megakentte kar etkisini sürdürecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliğinden tedbir kararları duyuruldu. Bu kapsamda eğitime ara verildi, moto kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Peki 🚌 18-19-20 Mart İstanbul'da şehirlerarası otobüs seyahatleri durduruldu mu? Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edildi mi, yasaklandı mı? İşte Valilik kararları...
👉İSTANBUL'DA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEYAHATLERİ DURDURULDU MU?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karla mücadele önlemleri kapsamında alınan kararları duyurdu. Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık.'' ifadelerine yer verdi.
İşte İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı alınan idari tedbirler:
''Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;
1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,
2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,
3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır.
4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."
Tedbirler içerisinde şehirlerarası seyahatlerin durdurulduğuna dair bir duyuru bulunmamaktadır. Otobüs seyahatleri devam etmektedir.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU MOTOSİKLET VE MOTO KURYE YASAĞI VAR MI?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya motosiklet ve motokuryeler hakkında son dakika açıklamada bulundu.
''Kıymetli İstanbullular;
Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle,
⚠️Trafik seyir ve can güvenliği için,
Bir sonraki duyuruya kadar,
Bugün ⏰17.30'dan itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin🛴🛵
⛔️Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️''