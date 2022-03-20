🚌İstanbul’da bugün ve yarın şehirlerarası otobüs seyahatleri durduruldu mu? Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edildi mi, yasaklandı mı?

👉İSTANBUL'DA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEYAHATLERİ DURDURULDU MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karla mücadele önlemleri kapsamında alınan kararları duyurdu. Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık.'' ifadelerine yer verdi.

İşte İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı alınan idari tedbirler:

''Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

Tedbirler içerisinde şehirlerarası seyahatlerin durdurulduğuna dair bir duyuru bulunmamaktadır. Otobüs seyahatleri devam etmektedir.