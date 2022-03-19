Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL mi? Çanakkale Köprüsü geçişi ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz? Erdoğan müjdeyi duyurdu

Son dakika haberine göre Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu. 289 TL olacağı konuşulan Çanakkale Köprüsü geçiş ücretinin ne kadar olduğunu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan ayrıca bir müjde de verdi. Peki Çanakkale Köprüsü geçişleri ücretsiz mi? Çanakkale Köprü geçişi kaç gün ücretsiz olacak?
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Son dakika haberine göre Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçiş ücretini 200 TL olarak duyurdu.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞİ ÜCRETSİZ Mİ, KAÇ GÜN ÜCRETSİZ OLACAK?
Erdoğan ayrıca bir müjdeyi de verdi. Buna göre Çanakkale Köprüsü geçişi 1 hafta boyunca ücretsiz olacak. Sürücülerden 1 hafta herhangi bir ücret alınmayacak.
Açılışta konuşan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
Sayın Güney Kore Başbakanı, sevgili Çanakkaleliler, değerli misafirler bu tarihi günde sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Çoşkunuz coşkumuzdur. Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin toplumların gözbebeği olmuş Çanakkale yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Boğaza taktığımız yakut bir gerdanlık olarak gördüğümüz 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için bir aradayız.
140 YIL ÖNCE SULTAN ABDULHAMİT HAN O KÖPRÜLERİN ESKİZ ÇALIŞMALARINI YAPMIŞTI
Biz de Peygamber yoldaşı şehitlerimize layık olabilmek için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü büyük ecdada ithaf ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize milletimize şehrimize tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Bu köprümüz de tıpkı 15 Temmuz Şehitleri köprüsü, Fatih Sultan, Yavuz Sultan Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de işte burada Çanakkale'de 6. köprüyü açıyoruz. 140 yıl önce Sultan Abdulhamit Han o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştı.