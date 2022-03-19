Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL mi? Çanakkale Köprüsü geçişi ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz? Erdoğan müjdeyi duyurdu

ORTA AÇIKLIĞI UZUNLUĞU 2023 METRE

1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle farklı anlamlar taşıyor. Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu. 1. Dünya Savaşı'nın en kalnlı, en ibretlik en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı, kule yüksekliği 318 metrede Mart'ın 18'ini ifade ediyor. Orta açıklığı uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının remzi işaretidir.

Ecdadımız bir asır önce burada 'Çanakkale Geçilmez' sözünü kanıyla tarihe nakşetmiştir. Haçlı-Hilal mücadelesiydi. Ecdadımız kınalı kuzularıyla Gazi Mustafa Kemal'in riyasetiyle, Seyit Onbaşılarla, 'Çanakkale Geçilmez' demiş; burada tarih yazmıştır. Onların torunları olarak bugün buradayız. İnşa ettiğimiz bu köprüyle ecdadın mirası aynı mesajı mühendisliğin ve teknolojinin imkanlarıyla tarihe yeniden kazıdık.

KORE İLE TİCARET HEDEFİ 20 MİLYAR DOLAR

Kore herhangi bir anlaşma, şu bu yokken bizim büyüklerimiz ne yaptılar Kore'de savaşa gittiler. Orada şehit olanlar oldu. Kore'ye gittiğimizde şehitlerimizin kabristanını ziyaret ederiz. Bunlar sıradan değil aşktır. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Kore ile attığımız bu adımlar ticaret hacmimizi inşallah 20 milyar dolara çıkaracağız. Türkiye'nin Türk milletinin istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını dosta düşmana gösteriyoruz.