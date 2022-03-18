Türkiye Kadın Zirvesi Ödülleri'nde Uzm. Dr. Nihal Koç’a anlamlı ödül

Türkiye'nin her yanından her meslekten üreten lider kadınların yer aldığı bu büyük organizasyonda ünlü manken ve sunucu Elif Yılmaz da beyaz gelinlik ile sahneye çıkarak 'Kız Çocukları Okusun, Gelin Olmasın' projesi ile büyük alkış aldı. Dr. Musk Clinic Yönetim Kurulu başkanı Nihal Koç ise Türkiye Kadın Zirvesi'nde başarılı çalışmalarından dolayı Dr.Musk Clinic adına ''Yılın Estetik Kliniği'' ödülünün sahibi oldu.



Organizasyona eşi ve aynı zamanda meslektaşı olan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Mustafa Nihat Koç ile birlikte katılan Uzm.Dr. Nihal Koç şıklığı ile de gözleri kamaştırırken yaptığı açıklamada: 'Öncelikle Türkiye Kadın Zirvesi etkinliğinde böyle güzel ve anlamlı bu ödülü bizlere laik gördükleri için çok teşekkür ediyorum.' Bu kıymetli ödül Dr. Musk Clinic 'de yüzleri gülen kadınlara ait.



'Girişimci ve çalışan bir kadın olarak söylemek isterim ki bizler Dr. Musk Clinic ailesi olarak Dünya kadınlar haftasında burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ayrıca kendi ayaklarının üzerinde duran kadınları görmek, onlardan biri olmak daha da güç katıyor bana. Dr. Musk Clinic olarak kadınlara değer katıyoruz, yaşamlarına dokunuyoruz. Kadınlarımızın kliniğimizden çıkarken yüzlerinde oluşan mutluluk bizim için en değerli ödül aslında. Bu organizasyonda emeği geçenlere ve Dr. Musk Clinic'deki tüm çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.' dedi.