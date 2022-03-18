Ramazan orucu ne zaman 2022? 🙏Oruca kaç gün kaldı 2022? Ramazan ayı ilk oruç hangi tarihte tutulacak? İlk sahur hangi gün? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 dini günler takvimine göre Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, ilk orucun hangi tarihte tutulacağı belli oldu. İslam aleminin merak ettiği tüm bilgileri haberimizde yer alıyor.
ORUÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacak. Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. İlk sahur 2 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ, FAZİLETLERİ NEDİR?
Ramazanda oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farzdır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor; "Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. "
Oruç tutmak İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulur. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç defa "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Allah Resulu sevgili peygamberimiz Medine'de bekar gençlere evlenmesini evlenecek imkanı olmayanlara ise oruç tutması gerektiğini bildirmiştir. Oruç tutmak şehvetli duyguların bastırılması ve kişiyi çirkin işlerden uzak tutması açısından peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir.