Ramazan ayı ile ilgili ayet ve hadisler! Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayı geldi. Kur'an-ı Kerim'in indiği, İslam'ın esas ibadetlerinden olan orucun tutulduğu, Müslümanlar amacıyla en mübarek ay olan "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan-ı Şerif, İslam alemi doğrultusundan ibadetlerle geçirecek. Peki, Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte Ramazan ayı ile alakalı ayet ve hadisler
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Ramazan ayı, ibadet mevsimidir. Bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur ve günahlar bağışlanır. Müslümanlar, bu ayın her dakikasını sevabını çoğaltıp günahını azaltmak için sarf etmelidir.
İşte Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler;
RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah:
Ramazan gecelerini, sevabına inanarak ve mükâfatını Allah'tan umarak, ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır, buyurmuştur.
Buhârî, Îmân, 27; Müslim, Müsâfirîn, 173
Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:
Resûlullah, kesin bir emir vermeden, Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükâfatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle (teravih vb.) geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
Müslim, Müsâfirîn, 174
Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
Kadir, 97/1-5
Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle demiştir:
Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
Buhârî, Leyletü'l- kadr, 1; Müslim, Müsâfirîn, 175