📌ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR? Evde kuru ve balgamlı öksürük nasıl geçer? Bebek, çocuk ve hamileler için en hızlı doğal çözümler

Öksürük problemi 7 yaşındaki çocukta görülebileceği gibi 70 yaşındak insanlarda da ortaya çıkabilmektedir. Her yaştan insanı rahatsız eden bu problemle başa çıkmak isteyenler evde hazırlayabilecekleri doğal ilaçları merak ediyor. Balgamlı ya da balgamsız ve kronik-akut olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılan öksürük bazen haftalarca sürebilir. Özellikle kötü havalarda ve ya mevsim geçişlerinde görülebileceği gibi bir hastalığın belirtisi de olabilmektedir. Soğuk algınlığının neden olduğu öksürük semptomu ile evde doğal ve bitkisel yollardan hazırlayabileceğiniz karşımlarla baş edebilirsiniz.
ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRMENİN YOLLARI
Öncelikle şunu belirtelimki; bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde her dönemde görülebilen öksürük bir hastalık değil, boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Tedavisi ise yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. İşte evdeki malzemelerle öksürüğü geçirebileceğini yollar;
- Zerdeçal ve zencefil
- Sütlü bal
- Pekmez
- Kuşburnu çayı
- Günde en az 2 litre su
- Ihlamur, Zencefil, Adaçayı
- Pastil
- Ayva çayı
- Ekinezya Çayı
- Yaseminli portakal çayı
ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRMEK İÇİN NE YAPILIR?
- Bulunduğunuz ortamı havalandırırarak
- Oda nemlendiricilerini kullanarak
- Soğuk ortamlardan kaçınarak
- Sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durarak
- Burnu temizleyerek
- Buhar cihazı ile buhar soluyarak
- Yastığınızın dik ve hafif yüksek olmasını sağlayarak
- Parfüm gibi kokulardan belirli süre uzak durarak öksürüğü geçirebilirsiniz.