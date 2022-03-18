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    • Yaşam
    • 19.03.2022 00:55
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    • 19.03.2022 01:03
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    İstanbul'a kar yağdı yollar buz pistine döndü! Beşiktaş'a feci kaza: Kaya kaya yayaya çarptı

    İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı yolları buz pistine çevirdi. Beşiktaş’ta kar yağışının yoğun olduğu bölgede kayan bir araç, yolda bulunan 2 kişiye çarparak metrelerce havaya savurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, feci kaza anı kameraya yansıdı.

    Beşiktaş’a feci kaza

    İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı yolları buz pistine çevirdi. Beşiktaş'ta kar yağışının yoğun olduğu bölgede kayan bir araç, yolda bulunan 2 kişiye çarparak metrelerce havaya savurdu.

    Olay, akşam saatlerinde Beşiktaş Ortaköy Ulus Mahallesi Okul Yolu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırmasıyla birlikte sokak içerisinde 34 BAV 693 plakalı araç sürücüsü Zafer Mutlu Y. ile 34 ANK 550 plakalı araç sürücü Tahir G. maddi hasarlı kazaya karışıp araçlarından aşağıya indi.

    KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA
    Bu sırada kayganlaşan yolda sürücü A.B. idaresindeki 34 AEE 41 plakalı araç, sürücünün kontrolünden çıkarak yolda bekleyen Zafer Mutlu Y. ile Tahir G.'ye çarparak metrelerce havaya savurdu.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
    Yaralı iki kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

    FECİ KAZA KAMERADA
    Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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    Haberler Yaşam İstanbul'a kar yağdı yollar buz pistine döndü! Beşiktaş'a feci kaza: Kaya kaya yayaya çarptı
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