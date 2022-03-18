🙏AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU! Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Diyanet Ayetel Kürsi duası, faziletlerleri arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'in 41. sayfasında yer alan, faziletleri saymakla bitmeyen Bakara suresinin 225. ayeti olan Ayetel Kürsi'yi doğru bir şekilde okumak isteyen Müslüman aleminin merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
🙏AYETEL KÜRSİ'NİN OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
🙏AYETEL KÜRSİ'NİN ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.
🙏AYETEL KÜRSİ'NİN FAZİLETLERİ
İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurdu;
İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allaha yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsinin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arşın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allahu Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (Ona Tazimde bulunur.)