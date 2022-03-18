🙏AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU! Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Diyanet Ayetel Kürsi duası, faziletlerleri...

Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsiyi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allahu Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.

Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kurân ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsidir.

Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsiyi okursa, diğer namaza kadar Allah zimmetinde olur.

Her kim Ayet-el Kûrsiyi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH ona yardım eder

Sen Ayet-el Kûrsiden neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.

Bu ayetin içinde İsm-i Âzam (Allahın en yüce ismi) bulunmaktadır.

Ayetül Kürsi, Kuranın dörtte biri (1/4)dir.

Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuranın en yüksek noktası da Bakara Suresidir. Onun içinde bir ayet vardır ki, o da Ayetel Kürsidir. Şeytan, Bakara Suresinin okunduğunu duyduğu evden çıkar gider.

Her kim farz namazının peşinden Ayetel Kürsiyi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir engeli yoktur; Ölünce cennete girer.

Her kim farz namazın peşinden Ayetel-Kürsiyi okursa, o kimsenin ruhunu bizzat azamet ve ikram sahibi Allah alır. Onu (bu sureyi her namazın arkasından) okumaya ancak sıddık veya abid devam eder.