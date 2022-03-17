Tesbih namazı nasıl kılınır? Berat Kandili kılınışı! Berat Kandili'nde kılınan tesbih namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

Berat Kandili bugün milyonlarca vatandaş doğrultusundan idrak ediliyor. Berat Kandili ibadetleri kişilerin araştırdığı konulardan birisi oldu. Vatandaşlar İslam alemi amacıyla son derece mühim olan bu gecede dini vecibelerini konumunu getirmek istiyor. Bu amaçla tespih namazına dair birtakım hususlar merak hususu oluyor. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Berat Kandili tesbih namazı kılınışı nasıldır? İşte bilgiler...

TESPİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.

İşte kılınışı;