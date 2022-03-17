Nuray Yıldız Kimdir?

Özellikle gebelik döneminde yaşamış olduğu cilt problemleri ile kendi cildinden yola çıkarak bulup geliştirmiş olduğu dev bir bakım protokolü olan Star Protokolü ile mucize sonuçlara imza atan hem yurt içi hem AB topluluğu üye ülkeler nezdinde marka tescili Nuray Yıldız'a ait muhteşem bitkisel ürünlerle yapılan cilt bakımı ile güzellik sektörüne damga vurdu, güzellik sektörüne protokolü tanıttı ve kısa sürede tüm Türkiye Nuray Yıldız'ın dev cilt bakımını tanıdı.

Katıldığı canlı yayın tv programları ile hem sektöre hem de meslektaşlarına örnek olan Nuray Yıldız her kadının hayatına dokunarak tüm kadınların aynaya baktığı zaman makyajsız sorunsuz ciltleri ile yaşamasını istedi.

'Makyaja son' diyen Nuray Yıldız bu düşüncesi ile de çok sevildi.

Aldığı muhteşem sonuçlarla başarılı işlere imza atmaya devam ediyor.