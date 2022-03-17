Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? 🤲🏻Berat gecesinde oruç tutmanın sevabı! Faziletleri nelerdir? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu?

Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu fazileti nelerdir? Soruları araştırılmaya başlandı. Berat Kandili bütün faziletiyle 17 Mart günü idrak edilecek. Kandilde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar bu noktada, oruç tutulup tutulmayacağını da merak ediyor. Mübarek gün ve gecelerde bol bol ibadet etmek, namaz kılmak ve oruç tutmak gerekir. Peki, Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili'nde ne vakit ve kaç gün, hangi oruç tutulur? Berat Kandili orucu faziletleri nelerdir? İşte detaylar...

BERAT KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Diyanet 2022 takvimine göre Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Kandil gününde oruç tutmak isteyenler için Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son buluyor. Berat Kandili orucu ile ilgili detaylar şöyle;