Berat Kandili hadisleri ve ayetleri! Beraat Kandili gecesi duaları, sureleri neler? Berat Kandili’nde ne oldu, hangi ibadetler yapılır?

Berat Kandili ile ilgili hadisler ayetler! Berat Kandili'nde ne olmuştur Diyanet? Beraat Kandili gecesi duaları, ibadetleri nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca Müslüman vatandaş 17 Mart bugün idrak edilen Beraat Kandili ile ilgili bilgileri yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İşte tüm bilgiler...
BERAT KANDİLİ HADİSLERİ
Berat Kandili hakkında hadisi şerifler arasında en çok bilineni İbni Abbas ve İbn Mace'den Peygamberimiz (sav) vasıtasıyla rivayetle: "Şaban ayının gündüzünü oruçlu, gecesini ise ibadetle geçirin. Çünkü Allah bu gece rahmetini, mağfireti dünya semasına yayar ve tövbe eden, bağışlanma isteyen, rızık ve şifa isteyen yok mu? İsteyin vereyim" diye buyurduğunu nakletmiştir.
İbn Mace'den bir başka rivayetle Peygamberimizden (sav) şöyle bildirmiştir: "Allah, Şaban ayının 15'inde kullarına rahmetle nazar eder ancak müşrikler bundan faydalanamazlar".
Enes b. Malik Peygamberimizden (sav) naklen şöyle dediğini rivayet eder: "Allah'u Teala buyurdu, Ey âdemoğlu, Bana dua ettiğin ve benden mağfiret istediğin sürece günahların ne kadar büyük olursa olsun seni bağışlarım".
Hz. Aişe'den naklen Peygamberimizin şöyle dediği rivayet edilir: "Şaban'ın 15. gecesi Peygamberi (sav) aramaya başladım ve o sırada onu başını secdeden kaldırırken gördüm ve namazdan sonra buyurdu ki Allah Şaban'ın 15. gecesi dünya semasına rahmetini yayar ve Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince insanların günahlarını bağışlar.