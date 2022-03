Sosyal medya fenomeni Ege Bodur kimdir?

30 Haziran doğumlu Ege Bodur'un genç yaşta başlayan sosyal medya merakı, ona bu platformda şöhretin ve başarının kapılarını açtı. Önce YouTube'a ilgi duyan Bodur, kendini video içerik üreticisi olarak geliştirdi. Ardından yüksek takipçi sayısına sahip Instagram hesapları için video kurgu editörlüğü yapmaya başladı.



1 MİLYON KİŞİ TAKİP EDİYOR

Kendi YouTube kanalında yayınladığı videolarla da büyük beğeni toplayan ve Instagram'da 1 milyon takipçi sayısına ulaşan Ege Bodur, aldığı eğitimlerle sosyal medya uzmanı oldu ve sektörün önde gelen ajanslarında çalıştı. SEO alanında da uzman olan Bodur, kendi projeleri dışında yüzlerce kişinin ve kuruluşun web sitelerine SEO çalışmaları yaptı.



MÜZİK DÜNYASINDA DA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Bir süre önce kendi ajansını kurarak web tasarımcılığı ve danışmanlığı hizmeti vermeye başlayan Ege Bodur, çocuk yaşta başlayan müzik hayalini de geçtiğimiz günlerde gerçeğe dönüştürdü. Bodur, "Heart of the Pablo", "Hard Boosted" ve "The World is Yours" adını verdiği üç single'ını Spotify, YouTube ve Apple Music gibi dijital yayın platformlarında müzikseverlerle buluşturdu.