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    • Yaşam
    • 14.03.2022 23:52
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    • 14.03.2022 23:53
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    🙏BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? Berat Kandili'nde yapılması gerekenler; dualar, namazlar, tesbihler, zikirler

    Berat Kandili tarihi gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet, 2022 kandil tarihlerini duyurdu. Üç aylar içerisinde yer alan Berat Kandili'nde yapılması gerekenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İslam alemi için önem arz eden Berat Kandili'nde dualar edilecek, namazlar kırılacak, tesbih ve zikirler çekilecek. Peki Berat Kandili ne zaman? İşte Berat Kandili'nin idrak edileceği tarih ve önemi...

    🙏BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

    Berat Kandili'nin idrak edileceği gün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. 2022 yılında ilk Regaip ve Miraç Kandili geride kalırken, bu kez Berat Kandili bekleniyor. Berat Kandili'nin önemi ve fazileti merak konusu oldu. Peki Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Berat Kandili'nde neler, hangi ibadetler yapılır? Berat Kandili'nde yapılması gerekenler, dualar, namazlar, tesbihler, zikirler ve diğer bilgiler...

    👉BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Dini günler takvimine göre Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

    👉BERAT KANDİL'İNDE YAPILACAK İBADETLER

    Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetleri kısaca şöyle sıralayabiliriz:

    • Nafile namazı kılmak
    • Kuran okumak
    • Tövbe etmek
    • Dua etmek
    • Salavat getirmek
    • Sadaka vermek
    • Hamd

    👉BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

    Berat kelimesi, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğün bulunmaması anlamına gelmektedir.

    Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmekte. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı bulunmaktadır. Bu önemli gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi ayrıca hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

        👉BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

        "Allah'ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum." (Tirmizi, Daavat, 23)

        "Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet." (İbn Mace, Dua, 5)

        "Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum." (Müslim, Dua, 72)

        "Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl." (Tirmizi, Daavat, 124)

        "Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır(kaydırma) ve şu kafir kavme karşı bize yardım et." (Bakare, 2/250)

        "Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme.Bize katından bir rahmet bahşet.Şüphesiz sen bağışı en çok olansın." Al-i İmran, 3/8)

        "Allah'ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle." (İbn Mace, 57)

        "Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver ve bizi ateş(cehennem) azabından koru." (Bakare, 2/201)

        "Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım." (Nesai, İstiaze, 14)

        "Allah'ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla." (Buhari, Daavat, 60)

        "Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah'ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım." (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

        "Allah'ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum." (Tirmizi, Daavat, 73)

        "Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet bizi bağışla, bize acı! Sen bizim mevlamızsın.Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakare,2/286)

        👉BERAT KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?

        Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsat olarak tarif edilebilir. Bu kıymetli gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah'a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açmakta ve bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir.

        Günümüzde ferdi ve toplumsal hayatımızdaki maddi ve manevi değerler dengesi bozulmuş durumdayke; dünyevîleşme, bencillik gibi olumsuzluklar ruhsağlığımızı bozmaya başlamıştır. Oysa Yüce dinimiz İslâm, insanın maddî ihtiyaçları kadar ruhî ihtiyaçlarını da dikkate almış, onun devamlı surette Yüce Yaratanla bağlantı içinde olmasına büyük önem vermiştir. Berat gecesini idrak ettiğimiz bugünlerde hepimiz Yüce Allah'ın Kur'an'da kendisinden ümit kesmememizi isteyen ve bizleri affedeceğini müjdeleyen mesajına kulak vermeliyiz ve kendimize pek çok konuda çekidüzen vermeliyiz.
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        Haberler Yaşam 🙏BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? Berat Kandili'nde yapılması gerekenler; dualar, namazlar, tesbihler, zikirler
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