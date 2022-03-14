🙏BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? Berat Kandili'nde yapılması gerekenler; dualar, namazlar, tesbihler, zikirler

Berat Kandili'nin idrak edileceği gün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. 2022 yılında ilk Regaip ve Miraç Kandili geride kalırken, bu kez Berat Kandili bekleniyor. Berat Kandili'nin önemi ve fazileti merak konusu oldu. Peki Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Berat Kandili'nde neler, hangi ibadetler yapılır? Berat Kandili'nde yapılması gerekenler, dualar, namazlar, tesbihler, zikirler ve diğer bilgiler...
👉BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Dini günler takvimine göre Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.
👉BERAT KANDİL'İNDE YAPILACAK İBADETLER
Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetleri kısaca şöyle sıralayabiliriz:
- Nafile namazı kılmak
- Kuran okumak
- Tövbe etmek
- Dua etmek
- Salavat getirmek
- Sadaka vermek
- Hamd
👉BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Berat kelimesi, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğün bulunmaması anlamına gelmektedir.
Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmekte. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı bulunmaktadır. Bu önemli gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi ayrıca hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.