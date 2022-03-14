2021 Ramazan ayında bu sene kaç saat oruç tutulacak? En kısa ve en uzun oruç süreleri hangi illerde?

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca vatandaş illere göre imsakiye ile ilgili araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Peki, Ramazan ayında bu sene kaç saat oruç tutulacak? En kısa ve en uzun oruç süreleri hangi illerde? İşte Ramazan imsakiyesi...

EN KISA VE EN UZUN ORUÇ SÜRELERİ HANGİ İLLERDE?

Ramazan'ın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsak yaşanacak, ilk iftar da 18.45'te Hakkari'de yapılacak.

İşte en kısa ve en uzun oruç süreleri;