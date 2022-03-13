Osmaniye'de şaka olsun diye 700 bin TL'lik araca beton döktüler (Yaşam haberleri)

Osmaniye'de sosyal medya fenomeni Sefa Kındır'ın, birlikte video içeriği ürettiği arkadaşları, bu defa şakanın dozunu kaçırdı. Kındır'a ait olan yaklaşık 700 bin TL değerindeki lüks otomobilin üzerine beton attı! Daha sonra arabanın kasasını gelişigüzel boyadı. Şok olan Kındır, "Bu bizim şakalarımızın sonu oldu. Biraz büyük şaka oldu. Eşek şakasına döndü" diyerek arkadaşlarına kızdığını anlattı.

KAÇAKBANK!

İstanbul'da bir bankada çalışan B.A. (34), öğle tatilinde kasadan 140 bin euro çalarak kayıplara karıştı. Kayseri'de bir AVM'de alışveriş yaparken yakalandı. Paraları harcayamadığı için hakim tarafından serbest bırakıldı.

DÜNYAYI DOLAŞAN BİSİKLETİ ÇALDILAR

Antalya'da yaşayan ABD'li Bryan Keith ve eşi Ferdane'nin dünyayı dolaştıkları bisiklet, evlerinin bodrum katından çalındı. Keith, hırsızın 4- 5 dakikada bisikletin kilidini kesip binerek uzaklaştığını anlattı. "Maddi değerinden daha çok hatıralarım o bisikletteydi" dedi.

ÇOK ÖZEL HAREKET

Antalya'da boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış Özel Harekat Polisi G.T, polis memuru eşi M.T'yi konuşma bahanesi ile çağırdığı parkta adeta dehşeti yaşattı. Eşinin silahını çantasından alan özel harekatçı, etrafa ateş saçıp tehditler yağdırdı. 2.5 saatin sonunda meslektaşları tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

ELON OĞLUNA BAK!

Eski sevgilisi Grimes, Elon Musk'ın özel hayatını anlattı: Çok fakir yaşıyor. 8 gün fıstık ezmesi yiyor.

KATİL YİYEN

Gurbetçi Adviye Özgür (73), yeğeni Ferdi Çalışır'a yüzbinlerce euro verdi. Yatırım yapmasını istedi. Hesap sorunca da 13 bıçak darbesiyle katledildi.

ELEKTRİK ALAMADI

Zeytinburnu'nda bir kişi, telleri koparmak için elektrik direğine tırmandı. Akıma kapılmadan indirilerek kurtarıldı.

YALAKA SUÇ DEĞİL

Kamu kurumunda memurlara 'Yalaka' diye bağıran kişiye hakim ceza verdi. Yargıtay 'Hayır' dedi: Suç değil...

HEYKEL ÇALDILAR

Isparta'da 4 kişi mesire alanındaki Atatürk heykelini çaldı. Tutuklanarak hapse atıldı.

ÇIKARIYORUM

Formula 1'de Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, kaskına ülkelerin bayraklarını yapıştırdı. Bunlar arasında KKTC de vardı. Ancak Rumlar itiraz edince çıkarmak zorunda kaldı.

DOLAPÇI ADEM

İzmirli Adem Dolapçı, Ayten Kahraman'ı 'Müteahhitim' diye kandırdı. Nişan yaptı. Evini, arabasını sattırdı. Şirketi de yanına aldığı genç kadının üzerine yaptı. 5.5 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştı.

VAKA SAYISI 20 BİN 465

Türkiye'de dün 318 bin 846 Covid-19 testi yapıldı. 20 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 42 bin 751 oldu.

34 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 34 milyon 525 bin lira devretti. 5+1 bilen bir kişi, 888 bin lira kazandı. 5 bilenler 273'er bin lira, 4 bilenler 2 bin 277'şer lira, 3 bilenler 155'er lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.