Gökhan Tıklat Avrupa’ya açılıyor!

Türk lezzetlerini farklı ülkelerde tanıtma konusunda önemli çalışmaları bulunan Gökhan Tıklat, yeni bir proje içerisinde olduklarının altını çizdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tıklat, "Biliyorsunuz geleneksel Türk mutfağında oldukça özel tatlılar ve kahve çeşitleri var. Bunların dünyaya tanıtılması gerekiyor. Biz de bu konuda önemli bir adım atarak dikkat çeken çalışmalarda bulunuyoruz. Türkiye'nin damak tatlarını kahve ve çeşitleriyle birlikte yurt dışında tanıtacağız. Bu konuda her birimizin büyük bir heyecan içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerinde bulundu.

"ÖNEMLİ BİR PROJE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Avrupa'nın farklı ülkelerinde tanıtım çalışmalarında bulunacağız. Bu projenin Türk mutfağı açısından önemli olduğunu düşünüyorum!" diyerek geleneksel Türk mutfağının çok özel olduğunu ve daha çok ülkede tanıtılması gerektiğini belirten Gökhan Tıklat, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü: "Türk mutfağında, çok köklü tarihe sahip tatlılar ve kahve çeşitleri bulunuyor. Zaman içerisinde bu lezzetler farklı tatlarla harmanlanarak günümüze kadar ulaşmış. Bu nedenle Türk mutfağının çok özel lezzetlerinin Avrupa'da da tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle içerisinde olduğumuz proje çok önemli ve çok değerli."

"BULGARİSTAN VE MACARİSTAN BAŞTA OLMAK ÜZERE PEK ÇOK ÜLKEDE ÖNEMLİ LEZZETLERİMİZİ TANITACAĞIZ"

Proje kapsamında başta Bulgaristan ve Macaristan olmak üzere farklı ülkelere gideceklerini ifade eden Gökhan Tıklat, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Proje kapsamına giren birçok Avrupa ülkesi mevcut. Bulgaristan ve Macaristan bunlardan birkaçı. Temel olarak Türkiye'nin damak tatlarını kahve ve tatlı çeşitleriyle birlikte tanıtacağız. İnsanların Türk lezzetlerini tanımasını istememizin temel nedeni, bu lezzetlerin gelecek nesillere de ulaşması. Biliyorsunuz bir kültürün içerisinde yer alan ögelerden en önemlileri birbirinden farklı lezzetlerdir. Bu nedenle çalışmalarımızın önemli olduğunu ve bu tarz projelerin çok daha fazla yapılması gerektiğine inanıyorum."