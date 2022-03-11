Alara Kaya Kimdir?

Fiziksel özellikleri ve yaptığı başarılı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Alara Kaya, 20 Haziran 1991 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya gelmiştir. 1.71 boyundaki ünlü manken, 58 kilodadır. Özellikle mankenlik alanındaki başarılar sayesinde bu alanda çeşitli iş teklifleri almakta ve kendini geliştirmeye devam etmektedir.

Kariyer hayatı boyunca çeşitli yarışmalara katılan ve yarışmalarda önemli dereceler alan Alara Kaya, mankenlik alanında eğitimler alarak kendini geliştirmeye devam etmektedir. Ayrıca Almanya dışında da rağbet gören bir isim olduğunu belirtmek mümkündür.

EĞİTİM HAYATI

Alara Kaya, Internationale Business Management RFH Universitat'ta Karşılaştırmalı Edebiyat eğitimi almaktadır. Edebiyat alanında da kendisini geliştiren ve dikkat çeken adımlar atan Kaya, özellikle mankenlik konusundaki yeteneklerini ön plana çıkarmaktadır. Bu noktada, çeşitli yarışmalara katılmış ve bu yarışmalarda dikkat çeken dereceler almıştır. Bu nedenle Almanya dışından da iş teklifleri almakta ve aldığı teklifleri değerlendirmektedir.





KATILDIĞI YARIŞMALAR

Mankenlik alanındaki yeterliliği ile ön plana çıkan Alara Kaya, farklı yarışmalarda yer almıştır. 2017 yılında Miss Turkey finalistleri arasında yer almıştır. Mankenlik dışında oyunculuk, sunuculuk, spikerlik de yapan Kaya, kendilerini bu alanlarda geliştirmektedir. Gerekli eğitimleri almakta ve başarılarına yenilerini eklemektedir.

Mankenliğin kendisi için oldukça önemli olduğunu ifade eden Alara Kaya, farklı alanlarla ilgilenmenin de çok değerli olduğunun altını çizmektedir. Mankenliğe bir yeteneği olduğuna inanan ve bu nedenle daha iyisini yapabilmek için yoğun bir çalışma içerisinde olan Kaya, mesleğini sevdiğini ve hırsı, azmi ve kararlılığı ile bütün dünyada ismi bilinen bir manken olacağına inandığını ifade etmektedir. Birçok alanda çalışmalarını sürdüren ünlü manken, bir yandan da eğitimine devam etmekte ve pek çok alanda birden aktif bir şekilde bulunmaktadır.