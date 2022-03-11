2022 Berat Kandili hangi tarihte? Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Berat Kandili’nde yapılması gereken ibadetler neler?

İslam dünyası mübarek üç aylar içerisinde yer alan Berat Kandili ne zaman idrak edilecek sorusuna yanıt arıyor. 2022 Diyanet dini günler takviminde İslamiyet'te önemli yeri bulunan günlerin tarihleri belirtiliyor ve tüm illerden Müslüman vatandaşlar bol bol ibadetlerin yapıldığı, ellerin semaya yükseldiği, tövbelerin edildiği kandil tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki 2022 Berat Kandili hangi tarihte? Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2022?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Berat Kandili 17 Mart 2022 Perşembe günü idrak edecek.
BERAT NE DEMEK?
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.
Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.