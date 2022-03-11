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    • Yaşam
    • 12.03.2022 16:07
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    • 12.03.2022 16:07
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    2022 Berat Kandili hangi tarihte? Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Berat Kandili’nde yapılması gereken ibadetler neler?

    Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? 2022 Berat Kandili hangi tarihte? Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şaban ayının 14. gecesi idrak edilen Berat Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı ve bu özel günü bol bol ibadet ederek geçirmek isteyen Müslüman alemi tarih bilgisini merak ediyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    2022 Berat Kandili hangi tarihte?

    İslam dünyası mübarek üç aylar içerisinde yer alan Berat Kandili ne zaman idrak edilecek sorusuna yanıt arıyor. 2022 Diyanet dini günler takviminde İslamiyet'te önemli yeri bulunan günlerin tarihleri belirtiliyor ve tüm illerden Müslüman vatandaşlar bol bol ibadetlerin yapıldığı, ellerin semaya yükseldiği, tövbelerin edildiği kandil tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki 2022 Berat Kandili hangi tarihte? Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?

    BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Berat Kandili 17 Mart 2022 Perşembe günü idrak edecek.

    BERAT NE DEMEK?

    Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

    Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.

        BERAT KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

        Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

        1. İstiğfar:

        2. Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

        3. Fatiha-i Şerife

        4. Ayet'ül-Kürsî

        5. Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

        6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

        7. İhlas-ı Şerif

        8. Felak Sûresi

        9. Nâs Sûresi

        10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

        11. Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

        BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

        Berat Kandili gecesi kılınacak namaza Salat-ül-hayr (Hayır Namazı) denilmektedir. Hayır namazı 100 rekattır. Bu namazın her rekatında Fatiha suresinden sonra on defa İhlas suresi okunmaktadır.

        100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.

        Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.

        Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.vZira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.
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        Haberler Yaşam 2022 Berat Kandili hangi tarihte? Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Berat Kandili’nde yapılması gereken ibadetler neler?
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