Kız arkadaşını öldüren katile iyi hal indirimi tepki çekti (Yaşam haberleri)

Burdur'da Gizem Canbulut'u (17) öldüren Eren Yıldız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı, katil zanlısına iyi hal ve haksız tahrik indirimleri uyguladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Yıldız, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Genç kızın ailesi, isyan bayrağı açtı: Böyle adalet olur mu! İtiraz edeceğiz.

BİR SIFIR İLE BORCA BATTI

Adıyaman'da Ahmet T., UYAP üzerinden "icradan araç satım ihalesi"ne girdi. 56 bin liralık araç için 100 bin lira teklif vermek istedi. Ancak bir sıfır fazla yazınca 1 milyon liraya araç kendisine verildi. Hatasını anlayınca ne yapacağını bilemedi. Sonra ihalenin iptali için mahkemeye gitti. Avukat Ümit Taş, "Bu davada ihalenin 1 milyon lira olup olamayacağına bakılır. İcra Hukuk Mahkemesi, ihalenin feshine kararı verecektir. Bununla ilgili kararlar daha önce de mevcuttur" dedi.

EN BABA DEHŞET

İstanbul Beylikdüzü'nde gümrük memuru Bülent Aktaş'ın işe gitmemesi üzerine arkadaşları şüphelenip, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine sitedeki dört katlı binanın ikinci katındaki daireye giden polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Bülent Aktaş'ın, eşi Kader Vural Aktaş ile çocukları Mehmet Ali (7) ve Ömer Asil'i (2) tabancayla ateş ederek öldürüp, aynı tabancayla intihar ettiği belirlendi.

POLİS AYAR ÇEKTİ

Ankara polisi, takoz tabir edilen sahte külçe altınlarla dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. 6 ay süren takip sonucu 7 kişilik "Ayar" çetesinin Ankara, Antalya, Konya, Uşak, Batman'da kuyumculardan vurgun yaptığı belirlendi. Bu illerde hepsi de ele geçirildi.

KUMPAS MAĞDURU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Muğla'da Safiye Köten (33), aynı yöne giden Cavit Güreşçi (30) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Otomobiliyle birlikte 100 metre sürüklenen Köten, araçta sıkıştı. Hastaneye kaldırılan genç kadının durumunun iyi olduğu açıklandı. Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Kaymakamı Kamil Köten'in kızı olan Safiye Köten, kamuoyunda 'casusluk davası' olarak bilinen, 5'i muvazzaf asker, 357 kişinin yargılandığı davada 27 ay cezaevinde kaldıktan sonra kumpas mağduru olduğu ortaya çıkınca tahliye olmuş, ardından da beraat etmişti.

YÜREK PARÇALANDI!

İstanbul Esenyurt'ta Rojad Yürek adlı genç, TEM bağlantı yoluna atladı. Üzerinden peş peşe 5 araç geçen genç parçalandı. Araçların çarpmasıyla 200 metre sürüklenen Yürek'in cansız bedeni, morga kaldırıldı. Üzerinden geçen araçların sürücülerinin de ifadeleri alındı.

33 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 33 milyon 637 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 202'şer bin lira, 4 bilenler 2 bin 534'er lira, 3 bilenler 159'ar lira, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.

1.2 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 235 bin lira devretti. 5 bilenler 10 bin 437'şer, 4+1 bilenler 463'er, 4 bilenler 45'er, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

BITCOHIN!

Elon Musk Twitter'dan mesaj verdi. Bazı Uzakdoğu markalarının ismini birleştirdi. Sonuç, Bitcoin'in babası Satoshi Nakamoto'nun ismiydi.

BİR ÇİFT GÖZYAŞI

Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı. 15 yaşındaki Sevgi Şahin yaralandı. İkizi Sibel ise kurtarılamadı.

9 CANLI! ZONGULDAK'TA

Emine Çift'in kedisi Tekir, 9'uncu kattan yere çakıldı. Hayatta kaldı.