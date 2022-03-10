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    • Yaşam
    • 10.03.2022 16:52
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    • 10.03.2022 16:52
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    Eminevim'in mükemmel müşteri deneyimi yönetimine iki A.C.E. Diamond Birincilik Ödülü

    Ülke ekonomisine katkı sağlayan en önemli finansal modellerden biri haline gelen tasarruf finansını 30 yıl önce ülkemizle tanıştıran Eminevim, müşteri deneyimini en iyi yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar A.C.E. Awards Töreni’nde konut ve otomobil kategorilerinde birincilik ödülü olan "Diamond" ödüllerine layık görüldü.

    Eminevim’in mükemmel müşteri deneyimi yönetimine iki ödül

    Eminevim, tasarruf finansman sektöründeki mükemmel müşteri deneyimi yönetimi ile A.C.E. Awards Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde konut ve otomobil kategorilerinde iki Diamond ödüle layık görüldü. Eminevim adına ödülleri teslim alan Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Murat Hoşgör "Bugüne kadar yüz binlerce kişinin ev, araba ve işyeri sahibi olma hedeflerine ulaşmasını sağlarken, müşterilerimizin memnuniyetine her zaman öncelik verdik. Bundan sonra da iş süreçlerimizi geliştirirken en iyi deneyimi sunma anlayışıyla ilerleyecek ve sektörümüzün mutlu müşteriler ile büyümesini sürdüreceğiz." dedi.

    Tüketiciler tarafından kusursuz müşteri deneyimi yaşatan markaların belirlendiği A.C.E Awards, Şikayetvar tarafından 7 yıldan bu yana düzenleniyor. Markaların gerçekleştirdiği memnuniyet yönetimi temel alınarak hazırlanan "Müşteri Deneyim Endeksi Araştırması" markaların şikayet oranı, çözüm hızı, memnuniyet düzeyi, teşekkür oranı ve churn' den kaçınma oranı (markayı tercih etme oranı) başlıkları üzerinden yapılıyor.

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    Haberler Yaşam Eminevim'in mükemmel müşteri deneyimi yönetimine iki A.C.E. Diamond Birincilik Ödülü
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