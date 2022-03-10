Dilay Şahin kimdir?

Aldığı akademik eğitimlerden sonra hayalini kurduğu cilt uzmanlığı alanında ilerleyerek, Arge, hocalık ve protokol geliştirme konularında eğitimler verdi. Birçok cilt uzmanına istihdam sağlayarak, sektöre adım atmalarını sağladı. Bunun yanında Nisan 2021'de önemli bir girişimcilik örneği olan Ds V-Line kolajen ip protokolü uygulaması, Dilay Şahin tarafından geliştirilerek en gözde güzellik fuarlarının boy gösterdiği Münih'te ilk standını açtı. Dünyaya açılmasının ilk aşamalarından biri olarak tanımlanabilecek bu süreç, özellikle Ds V-Line kolajen ip protokolünün bilinirliliğinin oluşması açısından tartışmasız önemli bir yere sahip.



Almanya'da tanıtılmasının ardından kısa sürede Türkiye'de de yankı uyandıran Ds V-Line kolajen ip protokolü, kurulduğu günden bu yana 44 ülkeye distribütörlük ve birçok yeni uygulama fikri ile güzellik sektörüne yeni bir boyut kazandırdı. Bir gurbetçi kızı olarak küresel anlamda dünyaya açılma fikrini benimseyen Dilay Şahin, hayata geçirdiği projelerin temel başarısını aldığı eğitimler ve danışanlarının isteklerine en doğru şekilde çözüm üretebilme yeteneğine bağlar. Özellikle bu anlayıştan yola çıkarak, 2022 yılında Türk, Avusturya ve Rus çalışma ekibi ile birlikte cilt uzmanlarının internet ortamında kolaylıkla erişebilecekleri eğitim programları ile birlikte daha çok uzmana ulaşılması hedeflenmektedir.



Bununla birlikte on yılı aşkın süredir cilt uzmanlığı alanında kendini geliştiren Dilay Şahin, DS V-Line kolajen ip protokolü uygulamasında olduğu gibi ürünlerini çoğu dünya markasının aksine herhangi bir kimyasal madde kullanmadan hayata geçirmiştir. Bu anlayışın benimsenmesinin temel sebebi, danışanların özellikle kimyasal içerikli ürünleri kullanırken belirli sorunlar ve çekinceler yaşamasıdır. Özellikle danışanların bu gibi sorunlarının dikkate alınması, yeni kurulan bir marka olmasına rağmen, hem yurt içi hem de yurt dışında giderek yükselen bir isim haline gelmesine sebep olmuştur.