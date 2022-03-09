❄KAR İSTANBUL'A NE ZAMAN GELİYOR? ⛄İstanbul kar yağışı bugün mü, başladı mı? ⛔ AKOM alarm verdi! Aybar kar fırtınası nedir?

👉1987'DE YAĞAN KAR İSTANBUL'U ESİR ALMIŞTI!

İstanbullular, 1987 senesinde yaşanan efsane kar yağışını hâlâ unutamıyor. O günlere tanık olanlar, yolların kapanması bundan dolayı ev ve işyerlerine yürüyerek gittiğini, su şebekesinin donması bundan dolayı suların akmadığı, elektriklerin kesildiğini arkadaş meclislerinde sıkça anlatıyor. İstanbul'un yakın vakitte gördüğü en büyük kar fırtınası olan 1987 kışı, gazete manşetlerine 'Beyaz Felç' olarak yansımıştı.

👉KIŞLASTİĞİ UYARISI

"Kar yoğunluğu daha çok Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz iç kesimlerinde görülüyor. Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu yakası daha yoğun olmak üzere kar etkili olabilir."

Bunun yanı sıra Orhan Şen açıklamalarında mahalli yönetimler, Karayolları, paralı yolları işletenlerin ilgili olması gerekliliğini belirtti. Hem de Şen, yine olumsuzluk yaşanmamasını isterken en çok ilgi edecek olanların vatandaşlar olduğunu kış lastiği takılması gerekliliğini vurguladı.

👉İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

👉AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Aybar soğuk hava dalgası Sibirya kökenlidir. Bu fırtınasın rotası arasında yer alan Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı bilgi kapasitesi gündemde yer aldı.