❄KAR İSTANBUL'A NE ZAMAN GELİYOR? ⛄İstanbul kar yağışı bugün mü, başladı mı? ⛔ AKOM alarm verdi! Aybar kar fırtınası nedir?

❄İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR? Mart ayına girilmesiyle eş güdümlü bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığında düşüş bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmelerle eş güdümlü, bu hafta başta İstanbul olmak üzere yurdun genelinde Aybar kar fırtınası ile eş güdümlü yoğun kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar da internette yaptığı aramalarda, "İstanbul'a kar ne vakit geliyor? İstanbul hedefiyle kar yağışı uyarısı yapıldı mı?" Gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
⛄İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?
9 Mart Çarşamba geceden itibaren başlayacak kar yağışı Sibirya'da etkili olan ve Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı eksperler doğrultusundan dillendirilen Aybar kar fırtınası ile eş güdümlü 10-11 Mart tarihlerinde de etkisini artırarak devam edecek. Bu süreçte hava sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Uzmanlar, kar yağışı ardından tedbirli olunması konusu ile ilgili sıkça uyarılarda bulunuyor.
👉İSTANBUL'A SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI
İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkileri altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden giriş yapması beklenilen sistemle sıcaklıkların çarşamba akşam saatlerinden itibaren sıfır ve altına gerileyeceği, yanında il çapında yer yer güçlü kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı ön görü ediliyor. Kuvvetli kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken, nemle beslenecek olması sebebiyle, 4-5 gün boyunca etkili olacak kar yağışının Ocak ayında yaşanan yağışa yakın kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülüyor.
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👉AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI
Sibirya kökenli soğuk hava, kar yağışını da yanında getirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Meteoroloji mühendisleri Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üstünde etkili olacağı verisini paylaştı. Hafta ortasına kadar devam edecek soğukların yanında kar yağışı da getirmesi bekleniyor. Kar yağışının etkili olması durumunda Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.