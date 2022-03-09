👉İstanbul kar yağışı 10-11-12-13-14 Mart'ta okullar tatili oldu mu? İstanbul'da yarın Perşembe-Cuma okullar tatil mi? Son dakika MEB-Valilik açıklama

İstanbul'da 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı sonrası yüz yüze eğitimde son durum merak edildi. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde etkili olacak yoğun kar yağışının yolları kapatması ve ulaşımı zorlaştırması bekleniyor. Hal böyle olunca milyonlarca kişi de okulların tatil edilip edilmeyeceğini sorgulamaya başladı. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? 10,11-12-13-14 Mart'ta İstanbul'da kar tatili oldu mu, olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları haberimizde...
👉İSTANBUL KAR YAĞIŞI 10-11-12-13-14 MART'TA OKULLAR TATİLİ OLDU MU? İSTANBUL'DA YARIN PERŞEMBE-CUMA OKULLAR TATİL Mİ? SON DAKİKA MEB-VALİLİK AÇIKLAMA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir çok ilin kara teslim olacağını duyurdu. Bilindiği üzere her yıl kar ile beraber 'kar tatili' açıklamaları da geliyor. Bu yıl Mart ayında son 35 yılın en kuvvetli yağışı olacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Yerlikaya açıklamasında, ''Kıymetli Hemşehrilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İstanbul'da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli KAR yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM‼️'' ifadelerine yer verdi.
👉İstanbul Valiliği, şehir çapında beklenilen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik doğrultusundan oluşturulan bildirimde şu ifadelere yer verildi:
*10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel esas eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, detaylı kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiği belirtildi.
👉 İstanbul Valiliğinden henüz kar tatili açıklaması ise gelmedi. Kar tatili olan iller ise şöyle...
BİTLİS
Bitlis'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süre ile ( 9 Mart Çarşamba) tatil edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak'ta ve bağlı köylerinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği bildirildi. Ayrıca yine yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile kent merkezi ve bu 4 ilçede resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklar.