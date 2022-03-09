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    • Yaşam
    • 09.03.2022 09:15
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    • 09.03.2022 09:15
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    İstanbul için kar yağışı bugün mü? ❄KAR İSTANBUL'A NE ZAMAN GELİYOR? AKOM alarm verdi! Aybar kar fırtınası nedir?

    ❄İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR? Meteoroloji Genel Müdürlüğü doğrultusundan oluşturulan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği ön görü ediliyor. Genellikle 9 Mart Çarşamba geceden itibaren başlayacak kar yağışı Sibirya'da etkili olan ve Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı eksperler doğrultusundan dillendirilen Aybar kar fırtınası ile eş güdümlü 10-11 Mart tarihlerinde de etkisini artırarak devam edecek. Bu süreçte hava sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Uzmanlar, kar yağışı ardından tedbirli olunması konusu ile ilgili sıkça uyarılarda bulunuyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman, hangi tarihte yağacak?

    takvim.com.tr
    35 yıl sonra bir ilk! Bomba gibi geliyor

    İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR? Mart ayına girilmesiyle eş güdümlü bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava ısısında düşüş bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden oluşturulan bilgilendirmelerle eş güdümlü, bu hafta başta İstanbul olmak üzere yurdun çapında Aybar kar fırtınası ile birlikte yoğun kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar da internette yaptığı aramalarda, "İstanbul'a kar ne zaman geliyor? İstanbul amacıyla kar yağışı uyarısı yapıldı mı?" Gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

    İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?❄

    9 Mart Çarşamba geceden itibaren başlayacak kar yağışı Sibirya'da etkili olan ve Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı eksperler doğrultusundan dillendirilen Aybar kar fırtınası ile eş güdümlü 10-11 Mart tarihlerinde de etkisini artırarak devam edecek. Bu süreçte hava sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Uzmanlar, kar yağışı ardından tedbirli olunması konusu ile ilgili sıkça uyarılarda bulunuyor.

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    AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

    Sibirya kökenli soğuk hava, kar yağışını da yanında getirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Meteoroloji mühendisleri Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üstünde etkili olacağı verisini paylaştı. Hafta ortasına kadar devam edecek soğukların yanında kar yağışı da getirmesi bekleniyor. Kar yağışının etkili olması durumunda Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.

        AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

        Aybar soğuk hava dalgası Sibirya kökenlidir. Bu fırtınasın rotası arasında yer alan Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı bilgi kapasitesi gündemde yer aldı.

        1987'DE YAĞAN KAR İSTANBUL'U ESİR ALMIŞTI!

        İstanbullular, 1987 senesinde yaşanan efsane kar yağışını hâlâ unutamıyor. O günlere tanık olanlar, yolların kapanması bundan dolayı ev ve işyerlerine yürüyerek gittiğini, su şebekesinin donması bundan dolayı suların akmadığı, elektriklerin kesildiğini arkadaş meclislerinde sıkça anlatıyor. İstanbul'un yakın vakitte gördüğü en büyük kar fırtınası olan 1987 kışı, gazete manşetlerine 'Beyaz Felç' olarak yansımıştı.

        KIŞLASTİĞİ UYARISI

        "Kar yoğunluğu daha çok Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz iç kesimlerinde görülüyor. Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu yakası daha yoğun olmak üzere kar etkili olabilir."

        Bunun yanı sıra Orhan Şen açıklamalarında mahalli yönetimler, Karayolları, paralı yolları işletenlerin ilgili olması gerekliliğini belirtti. Hem de Şen, yine olumsuzluk yaşanmamasını isterken en çok ilgi edecek olanların vatandaşlar olduğunu kış lastiği takılması gerekliliğini vurguladı.

        MARMARA

        Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği ön görü ediliyor.

        İSTANBUL °C, 7°C

        Çok bulutlu, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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        Türkiye’ye Sibirya’dan kar geliyor!
        Haberler Yaşam ❄İstanbul için kar yağışı bugün mü? ❄KAR İSTANBUL'A NE ZAMAN GELİYOR? AKOM alarm verdi! Aybar kar fırtınası nedir?
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