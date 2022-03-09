Başarılı sunucu Melissa Bağcı: “Ekrandaki şıklığımız seyircimize olan saygımızdan”

Başarılı sunuculuğunun yanı sıra güzelliği ve kıyafet seçimleriyle de beğeni toplayan Melissa Bağcı, "Seyirciye saygı için şık giyinmek ve bakımlı olmak önemli" dedi.



Pazar günleri Beyaz TV'de yayınlanan "Akılda Kalsın" programında siyasetin öne çıkan başlıklarını ele alan sunucu Melissa Bağcı, mesleğindeki başarısının yanı sıra güzelliği ve kıyafet seçimiyle de ilgi odağı oldu. "Seyirciye saygı gereği şık giyinmek ve bakımlı olmak önemli" diyen Bağcı, bu konuda özenli olduğunu söyledi.



"ABARTLI SEÇİMLERDEN KAÇINMALIYIZ"

Melissa Bağcı, sunucunun kıyafetinin haberin önüne geçmemesi gerektiğini ifade etti: "Haber bültenleri ve siyaset programları, ciddiyet gerektiren platformlar. Bu programlarda kimi zaman şehit haberleri sunuyor, kimi zaman savaş bölgelerinden görüntüleri ekrana taşıyoruz. Dolayısıyla o ciddiyeti yansıtacak, haberin önüne geçmeyecek tarzda kıyafet tercihi yapılması, abartılı aksesuvarlar, renkler ve iddialı elbiselerden kaçınılması yerinde olur." dedi.



"EKRAN ÖNÜNDE OLDUĞUMUZ İÇİN DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ."

Sürekli seyirci karşısında olduklarını belirten genç ve başarılı sunucu Melissa Bağcı: "Ekran önünde her şeye dikkat etmek zorundayız. Örnek alındığımızın farkındayız. Bu özveri ve dikkatle çalıştığımızı ve her fırsatta da seyircimizi düşünerek davrandığımızı da ifade etmek isterim." dedi.