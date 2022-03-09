10,11 Mart'ta İstanbul kar yağışı okullar tatili oldu mu? İstanbul'da yarın Perşembe-Cuma okullar tatil mi? Son dakika MEB-Valilik açıklama

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir çok ilin kara teslim olacağını duyurdu. Bilindiği üzere her yıl kar ile beraber 'kar tatili' açıklamaları da geliyor. Bu yıl Mart ayında son 35 yılın en kuvvetli yağışı olacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Yerlikaya açıklamasında, ''Kıymetli Hemşehrilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İstanbul'da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli KAR yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM‼️'' ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valiliğinden henüz kar tatili açıklaması ise gelmedi. Kar tatili olan iller ise şöyle...

BİTLİS

Bitlis'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süre ile ( 9 Mart Çarşamba) tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak'ta ve bağlı köylerinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği bildirildi. Ayrıca yine yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile kent merkezi ve bu 4 ilçede resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklar.