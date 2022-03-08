Desing Hair Clinic Genel Müdürü Gökhan Malçok saç ekiminde en çok tercih edilen metodu anlattı.

Desing Hair Clinic Genel koordinatörü Gökhan Malçok; tercih edilecek olan metodun hastanın açık alanına göre değişiklik gösterse de en çok tercih edilen yöntem Safir FUE yöntemidir. İşlemlerin kanal aşamasında safir uç (elmas uç) tercih ediliyor. Böylece hastaların yaraları daha çabuk iyileşiyor, normal yaşantılarına daha kısa sürede dönebiliyorlar.

Bazı hastalar saçlarını kestirmek istemiyorlar ve saç ekimi yapılacak olan alanları küçük bir alan oluyor. Bu durumda yöntem olarak DHI adını verdiğimiz kalem ekim yöntemini uygulanıyor. DHI yönteminde de saç kökü alacağımız alanı traşlıyoruz fakat ekim yapılacak alanda saç kesimi olmuyor. Hastanın ön muayenesi ve analizi yapılarak hangi yönteme uygun olduğu bildirilip işleme alınmaktadır diye belirtti.

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