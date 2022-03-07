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    • Yaşam
    • 07.03.2022 14:56
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    • 07.03.2022 14:56
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    Tolga Dinler kimdir?

    Tolga Dinler 1988 yılında Fransa – Besancon’da dünyaya geldi. Ailesinin saat ve takı sektörü üzerinde şirketleri olduğu için küçük yaşlardan itibaren tasarım ve üretim hayatının içinde olup tasarıma ilgi duymaya başlamıştır. Kripto ve Borsa ile 16 yaşında tanışan Tolga Dinler Fransa’da Ticaret üzerine okumuştur. Uzmanlık alanları Şirket Yönetimi, Şirket Stratejileri ve İnsan İlişkileri olarak belirtmiştir. Finans sektöründe Forex, Nasdaq, Dowjones bunun yanı sıra da kripto modellerde ve yatırımları vardır. 2019 yılında kız kardeşinin eşi vasıtasıyla Hicabi Pala ile tanışan Tolga Dinler kısa sürede çok iyi anlaşmıştır. İkili yapabildikleri birçok profesyonel iş ve sağlam alanların olduğunu, bunların Finans sektöründe henüz keşfetmeyip yapılmadığını fark eden Tolga Dinler ve Hicabi Pala ‘’Biz neden olmayalım?’’ düşüncesiyle 2020’de Dubai’de ‘’LEVEL UP INVEST’’ şirketini kurmuşlardır. Finans sektörüne farklı bir bakış açısıyla girmeyi başaran Tolga Dinler ve Hicabi Pala ‘’Finansın Toyota’sı’’ olma yolunda hızla ilerlemişlerdir.

    Tolga Dinler kimdir?

    2021 yılında Türkiye ile de iş yapma kararı alan Tolga Dinler ''LEVEL UP INVEST'' ve ''GÜNAYDIN INTERNATIONAL'' şirketlerinin faaliyetlerine İstanbul'da devam etmişlerdir, Fransa'da 5 tane Türkiye'de İstanbul ve Denizli'de şubeleri bulunmaktadır. Tolga Dinler burada yaptığı işlerle başarıyı yakalayıp 2021 yılında ''Yılın Girişimci İş Adamı Ödülünü'' almıştır.

    Şu anda Hicabi Pala ile beraber 19 şirkete ve 500 kişiden fazla bir ekibe sahip olan Tolga Dinler, İsviçre'de ailesinin bulunduğu saat sektöründe ortak olup dünyanın sayılı büyük markalarıyla; Rolex, Audemars Piguet ve Patek Philippe gibi markalarla çalışmaktadır. Fransa- Lyon'da ise ''UNKNOW BRAND'' markasıyla takı üretimi yapan burada Dünya Yıldızlarına, Kraliçelere, UEA Şeyhlerine hizmet vermekte olan markaları, ''Break The Rules '' dünyanın en elit kitlelerine verdikleri hizmetleri artık herkese vermek istemeleri üzerine özel bir koleksiyon çıkartmışlardır. Bir diğer markaları AJD (Les Ateliers De Joaillerie Dinler) Dünyanın en iyi ve kaliteli markalarının olduğu Place Vendôme semtine Paris'te; Cartier, Van Cleef & Arpels, Channel, Dior ve Hermes gibi markalara takı imalatı yapıyor. Türkiye'de VOİLA CARD ise Dijital Kartvizit markaları olup, Fransa'nın pazar açılışını yapıyorlar.

    Gelecek olan diğer markaları da olduğunu bildiğimiz Tolga Dinler şu anda Forex Broker ve kendi kripto Exchange açtıklarını tüm markalarını bir şirket çatısı altında toplamak istediğini, daha çok dünyaya açılıp, standartlarını, servislerini ve finans sektörün de daha fazla katkıda bulunup geliştirmek istediğini belirtmişti.

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