Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mercan Avcı'ya ret...

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilmesine ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı.
Cemal Metin Avcı'nın kardeşi olan sanıklardan Mertcan Avcı'nın avukatı Mert Kürüm'ün Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararına itirazda bulunması üzerine karar Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliğince incelendi.
KAÇMA ŞÜPHESİ VAR
Kararı inceleyen mahkeme, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suça iştirak ettiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir deliller bulunması ve isnat edilen suçun kanunda öngörülen ceza miktarı gözetildiğinde kaçma şüphesinin bulunduğunu değerlendirdi.
İTİRAZ REDDEDİLDİ
Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheliye uygulanacak adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz olması ve tutuklama tedbirininse bu hususta ölçülü kalacağı bir arada gözetildiğinde Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği kararının kanuna uygun ve isabetli olduğunun anlaşıldığı vurgulanarak, avukat Mert Kürüm'ün tutuklama kararına yaptığı itirazın reddine ve şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
PINAR GÜLTEKİN VAHŞİCE KATLEDİLDİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.