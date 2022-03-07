Onur Durası: Yaratıcı fikirlerle markalara değer katıyoruz

Artline Reklam Ajansı'nın kurucu başkanı Onur Durası, köklü şirketlere marka danışmanlığı hizmeti veriyor. Oluşturduğu dijital içeriklerle markaların gözdesi haline gelen başarılı iletişimci, çalışmaları ile medya ve iletişim alanında sektöre değer katan kişilere verilen "Altın Fikirler Ödülleri"ne aday gösterildi. Adaylığın ekibi ve kendisini daha iyisini yapmak için motive ettiğini belirten Durası, "Bu yıl yine köklü markalarla çalışıyoruz. Ayrıca birçok ünlü marka da kadrajımızda. Yaratıcı fikirlerle iş ortaklarımızla hedeflerimizi bir bir gerçekleştirirken, yeni anlaşmalarla ajansımızı daha da büyüteceğiz" dedi.

Dünyadaki gelişmelerden de haberdar olduğunu ifade eden Onur Durası:

Kendilerini "Fikir üreticisi" olarak tanımladıklarını belirten Onur Durası, "Medya ve iletişim çalışmalarında ana unsur her zaman fikirdir" dedi ve ekledi: "Marka ile örtüşen, markaya değer katan yaratıcı fikirler üretmek öncelikli motivasyonumuz. Bunun için ekibimle birlikte önce saha çalışmaları yapıyoruz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sürecin her aşamasında teknolojiden faydalanıyoruz ve iş ortaklarımızla birlikte stratejimizi belirliyoruz. Alanımızdaki tecrübemiz, yenilikçi bakış açımız ve gelişime olan tutkumuz bizi başarılı kılıyor. Altın Fikirler gibi adaylıklar ise daha iyisini yapmak adına bizleri cesaretlendiriyor." dedi.