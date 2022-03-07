Motosiklet kazasında omurilik felci geçirdi Miray Su Topçu mucize şekilde ayağa kalktı

İstanbul'da dansçı ve diş hekimi asistan Miray Su Topçu, motosiklet kazası geçirdi. Omuriliğinde ve vücudunun pek çok yerinde kırıklarla hastaneye kaldırılan Topçu, belden aşağısını hissetmedi. 9 saatlik beyin cerrahisi ameliyatının ardından iki ay korse kullandı. Ancak hala düzelmedi. Fizik tedaviye başladı. Miray, "Erkek arkadaşım askerdeydi, izin alıp gelmiş. Ona, 'Yeniden yürümem 2 yıl sürebilirmiş, benimle bir yuva kurmak istediğine emin misin' diye sordum. O ise "2 yıl değil bir ömür de yürüyemezsen ben seni kabul ederim' deyip yüzük taktı. Parmağıma mutluluk kondurdu. Dünyalar benim oldu" dedi.