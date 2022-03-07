Motosiklet kazasında omurilik felci geçirdi Miray Su Topçu mucize şekilde ayağa kalktı

İstanbul'da dansçı ve diş hekimi asistan Miray Su Topçu, motosiklet kazası geçirdi. Omuriliğinde ve vücudunun pek çok yerinde kırıklarla hastaneye kaldırılan Topçu, belden aşağısını hissetmedi. 9 saatlik beyin cerrahisi ameliyatının ardından iki ay korse kullandı. Ancak hala düzelmedi. Fizik tedaviye başladı. Miray, "Erkek arkadaşım askerdeydi, izin alıp gelmiş. Ona, 'Yeniden yürümem 2 yıl sürebilirmiş, benimle bir yuva kurmak istediğine emin misin' diye sordum. O ise "2 yıl değil bir ömür de yürüyemezsen ben seni kabul ederim' deyip yüzük taktı. Parmağıma mutluluk kondurdu. Dünyalar benim oldu" dedi.
İKİ YIL DEĞİL BİR ÖMÜR BEKLERİM
Topçu, "Beni 1 ayda ayağa kaldıran doktorumun nikah şahidim olmasını istiyorum" diye konuştu. (Dilan KAYA)
GÖRÜNTÜLERİM SIZDIRILDI
Sosyal medya üzerinden birbirlerine savaş açan "Hanımağa" olarak bilinen Güniz Akkuş, Cenk ve kardeşi Zafer Çelik ile Murat Akkuş hakkında 28 yıla kadar hapis istendi. Akkuş, özel görüntüleri ile şantaja uğradığını belirterek, can güvenliği olmadığını söyledi. Davaya konu silahlı videoları için de, "Polislik yaptığım dönemlerde çekilmiş olduğum görüntülerdir" dedi.
Seda Nur GÜNAYDIN