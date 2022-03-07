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    Motosiklet kazasında omurilik felci geçirdi Miray Su Topçu mucize şekilde ayağa kalktı

    Dansçı Miray Su Topçu, motosiklet kazasında omurilik felci geçirdi. “Yeniden yürüyebilmem iki yıl sürebilirmiş” diyen kıza sevgilisi, evlilik teklif etti. Topçu ise tedaviyle 1 ayda ayağa kalktı. İşte sizler için derlediğimiz 7 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Mucizeye yürüdü

    İstanbul'da dansçı ve diş hekimi asistan Miray Su Topçu, motosiklet kazası geçirdi. Omuriliğinde ve vücudunun pek çok yerinde kırıklarla hastaneye kaldırılan Topçu, belden aşağısını hissetmedi. 9 saatlik beyin cerrahisi ameliyatının ardından iki ay korse kullandı. Ancak hala düzelmedi. Fizik tedaviye başladı. Miray, "Erkek arkadaşım askerdeydi, izin alıp gelmiş. Ona, 'Yeniden yürümem 2 yıl sürebilirmiş, benimle bir yuva kurmak istediğine emin misin' diye sordum. O ise "2 yıl değil bir ömür de yürüyemezsen ben seni kabul ederim' deyip yüzük taktı. Parmağıma mutluluk kondurdu. Dünyalar benim oldu" dedi.



    İKİ YIL DEĞİL BİR ÖMÜR BEKLERİM
    Topçu, "Beni 1 ayda ayağa kaldıran doktorumun nikah şahidim olmasını istiyorum" diye konuştu. (Dilan KAYA)



    GÖRÜNTÜLERİM SIZDIRILDI
    Sosyal medya üzerinden birbirlerine savaş açan "Hanımağa" olarak bilinen Güniz Akkuş, Cenk ve kardeşi Zafer Çelik ile Murat Akkuş hakkında 28 yıla kadar hapis istendi. Akkuş, özel görüntüleri ile şantaja uğradığını belirterek, can güvenliği olmadığını söyledi. Davaya konu silahlı videoları için de, "Polislik yaptığım dönemlerde çekilmiş olduğum görüntülerdir" dedi.
    Seda Nur GÜNAYDIN



        KOMŞU SAVAŞI
        Mersin'de Mahmut Duruel ile husumetli olduğu komşusu Ali Öngel arasında geçen perşembe tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay kavgaya dönüşünce Duruel, yanında bulunan av tüfeği ile Ali Öngel'e üç el ateş etti. Ardından tüfeği kendi başına dayayarak kendine sıktı. Ağır yaralanan Duruel ve Öngel, hastanede kurtarılamadı.
        Durhasan ŞAHİN



        3 SAATLİK DEHŞET
        İzmir Çiğli'de Gamze Tümtürk (22), ayrılmayı kabul etmeyen erkek arkadaşı E.Y. (35) tarafından 3 saat boyunca darbedildi. Burnu kırılan, gözleri başta olmak üzere yüzünün ve vücudunun birçok bölgesinde morluklar oluşan Tümtürk, "Beni dövdükten sonra bana, 'Uykusuzum, 2 saat uyuyalım ben gideceğim' dedi. Ben de daha fazla şiddet göstermemesi için tamam dedim. Bir anda beni kaldırıp birlikte olmak istediğini söyledi, ben kabul etmeyince daha fazla dövmeye başladı. Ölmekten korkuyorum" dedi.



        TV ÜNİTESİNDE YAKALANDI
        Ankara'da 3 ayrı cinayetin faillerinden olan Ahmet Altun (20), annesinin evindeki televizyon ünitesine saklanırken ele geçirildi. İfadesinde tutuklu suç örgütü lideri "Kırmızı" lakaplı Volkan Güven ile hareket ettiğini belirtti.



            22 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 22 milyon 65 bin lira devretti. 5 bilenler 51 bin 806'şar lira, 4 bilenler 725'er lira, 3 bilenler 37'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



            553 BİN LİRA DEVRETTİ
            5+1 bilen çıkmayınca 553 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 736'şar, 4+1 bilenler 455'er, 4 bilenler 44'er, 3+1 bilenler 26'şar, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



            KETO'ŞEN'İK DENİZLİ'DE
            Kübra Soykan, 14 yıl önce oyuncak sandığı silahla oynadı. Kurşun beynine saplandı. Dirençli epilepsiye yakalandı. Annesi Nurcan Soykan, ketojenik diyetle evladını kurtardı. Mucize yöntemi şöyle anlattı: Un, şeker yok. Zeytinyağı, protein ve sebze ağırlıklı gram gram tartarak besliyorum.



                MUCİZE YÜZ14
                İzmir'de Deniz Mersin, Covid'liyken erken doğum yaptı. 660 gramlık bebek kuvöze alındı. 114 gün sonra 3 kiloya ulaşan kızını kucakladı.



                'DİLA'ĞI ŞAMPIYONLUK
                Tekirdağ'da Elif Dila Kebir (7), ağabeyini örnek aldı. 5 yaşında satranca başladı. Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Hedefini açıkladı: Amacım Avrupa ve dünya birinciliği..



                TÜY BE!
                İstanbul'da Zuhal D. lazer epilasyon yaptırdı. Ancak vücudunun her yeri yandı. Dava açtı. İşlemi yapan Ezgi D. suçu klinik sahibi doktora attı. Savcılık 'taksirle yaralama'dan soruşturma başlattı.

                DURMAZSAN 6 BİN TL
                Konya'da ehliyetsiz sürücü Mehmet Emre Şal (19), 'Dur' ihtarına uymadı. Yakalandı. 6 bin TL ceza uygulandı.

                VAKA SAYISI 27 BİNE DÜŞTÜ
                Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 146 Covid-19 testi yapıldı. 27 bin 671 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 50 bin 241 oldu.

                MART KARI KAPIDA
                Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı bu hafta düşecek. Yer yer kuvvetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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                Haberler Yaşam Motosiklet kazasında omurilik felci geçirdi Miray Su Topçu mucize şekilde ayağa kalktı
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