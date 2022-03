Hicabi Pala kimdir?

Bu süreçte geniş kitlelere hitap eden Hicabi Pala 2019 yılında Tolga Dinler'in kız kardeşinin eşiyle denk gelmesi sonucu Tolga Dinler ile tanışmıştır. Tolga Dinler saat, takı ve mücevher sektöründe önemli bir isim olup Dünyaca ünlü markalara 30 yıldır fabrika ve atölyeleriyle hizmet veriyordu. Kısa sürede çok iyi anlaşan ikili yapabildikleri birçok profesyonel iş ve sağlam alanların olduğunu, bunların Finans sektöründe henüz keşfetmeyip yapılmadığını fark eden Hicabi Pala ve Tolga Dinler ''Biz neden olmayalım?'' düşüncesiyle 2020'de Dubai'de ''LEVEL UP INVEST'' şirketini kurmuşlardır. Finans sektörüne farklı bir bakış açısıyla girmeyi başaran Hicabi Pala ve Tolga Dinler ''Finansın Toyota'sı'' olma yolunda hızla ilerlemiştir.



2021 yılında Türkiye'ye ortağı Tolga Dinler ile beraber taşınma kararı alan Hicabi Pala ''LEVEL UP INVEST'' ve ''GÜNAYDIN INTERNATIONAL'' şirketlerinin faaliyetlerine İstanbul'da devam etmişlerdir, Fransa'da 5 tane Türkiye'de İstanbul ve Denizli'de şubeleri bulunmaktadır. Hicabi Pala burada yaptığı işlerle başarıyı yakalayıp 2021 yılında ''Yılın Girişimci İş Adamı Ödülünü'' almıştır.



Şu anda Tolga Dinler ile 19 şirkete ve 500 kişiden fazla bir ekibe sahip olan Hicabi Pala, İsviçre'de ortağı Tolga Dinler'in ailesinin bulunduğu saat sektöründe ortak olup dünyanın sayılı büyük markalarıyla; Rolex, Audemars Piguet ve Patek Philippe gibi markalarla çalışmaktadır. Fransa- Lyon'da ise ''UNKNOW BRAND'' markasıyla takı üretimi yapan burada Dünya Yıldızlarına, Kraliçelere ve UEA Şeyhlerine hizmet vermekte olan markaları, ''Break The Rules '' dünyanın en elit kitlelerine verdikleri hizmetleri artık herkese vermek istemeleri üzerine özel bir koleksiyon çıkartmışlardır. Bir diğer markaları ''AJD'' (Les Ateliers De Joaillerie Dinler) Dünyanın en iyi ve kaliteli markalarının olduğu Place Vendôme semtine Paris'te; Cartier, Channel, Van Cleef & Arpels, Dior ve Hermes gibi markalara takı imalatı yapıyor. Türkiye'de VOİLA CARD ise Dijital Kartvizit markaları olup, Fransa'nın pazar açılışını yapıyorlar.



Gelecek olan diğer markaları da olduğunu bildiğimiz Hicabi Pala şu anda Forex Broker ve kendi kripto Exchange açtıklarını tüm markalarını bir şirket çatısı altında toplamak istediğini, daha çok dünyaya açılıp, standartlarını, servislerini ve finans sektörün de Türk olarak bu sektöre daha fazla katkıda bulunup geliştirmek istediğini belirtmişti.