Ünlü doktor Suada Gasimova: ‘’Sahte dolgu ve botoks ürünleri ölüme kadar yol açabilir’’

Doktor Suada Gasimova; ''Birçok olumsuz sonucu olan sahte dolgu ve botoks ürünleri ölüme kadar yol açabilir. Son zamanlarda İnternet üzerinden gerçekleştirilen bu satışlar Doktor olmayan kişiler tarafından da sıkça uygulandığını görüyoruz. Yetkili ecza depolarının medikal estetik ürünlerini sadece doktorlara sunmasına rağmen, sahte dolgu ve botoks ürünleri kendini medikal ürün satış yetkilisi olarak tanıtan kişiler tarafından bu işlemi yapmak isteyen her kese satışını yapmaktadır. Ciddi komplikasyonlara yol açan bu ürünler size daha ucuz, daha etkili, daha kalıcı olarak sunularak oldukça ikna edici olsa da ileri dönemde sağlığınıza ciddi zarar vermektedir'' dedi.



Doktor Suada Gasimova; ''Bu yüzden kimi zaman geri dönüşümü olmayan komplikasyon ve yan etkilerden kaçınmak için estetik işlem yaptırmadan önce kim tarafından yapıldığına dikkat etmeli, uygulanan ürünlere karşı hassas ve bilinçli olmak gerekir. Aynı zamanda uygulayan kişinin yetkili ve tecrübeli olması istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamanızı sağlar'' diyerek uyarıda bulundu.