O suçsuz oğlum alkolikti! Eşini öldüren kadını eşinin babası kurtardı

Adana'da Öznur Gülten Efeoğulları (65), 4 ay önce şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı (69) çıkan kavgada bıçaklayıp öldürdü. 4 çocuk annesi, tutuklandı.

Kadın, "Ölümle burun buruna gelen bir kadının kendisini savunmasını suç olarak göremezsiniz. Boşanmak istediğimde kafama silah dayadı. Kudurmuş bir köpek gibiydi" dedi. Sanık Efeoğulları'nın kayınpederi Ziya Efeoğulları ise gelininden şikayetçi olmadığını söyledi.

"Oğlumun hayatı boyunca içki içtiğine, kumar oynadığına ve kavga ettiğine şahidim. Gelinimden şikayetçi değilim" diye konuştu. Öznur Gülten Efeoğulları'nın çocukları da annelerinden şikayetçi olmadı. Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına ve Efeoğulları'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.