Tüm illerden vatandaşlar tarafından Marteniçka nedir, ne anlama gelir? Marteniçka bileklik hikayesi nedir? Marteniçka bileklik nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mart ayının başlamasıyla birlikte Marteniçka bileklik de gündem konusu oldu ve hikayesine dair bilgiler merakla araştırılmaya başlandı.
MARTENİÇKA HİKAYESİ NEDİR?
Marteniçka, 1 Mart'tan başlayarak Mart'ın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar.
Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan'a has bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına "martenitsa" olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler. Âdete göre, martenitsalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınırlar.
Marteniçkalar el yapımıdır, asla satın alınamaz, yalnızca hediye edilebilir, mütevazı bir dilekle bileğe bağlanır, baharda çiçek açan ilk ağaç dalına bağlanır ve yeterince beklenirse dilek mutlaka gerçekleşir.
Bu bayram Bulgarcada "Çestita Baba Marta!" şeklinde kutlanır. Baba Marta – Marta Nine, günümüze kadar korunmuş en saygın geleneklerden biridir. Bu takılar, meyve ağaçlarına, evlere, ev hayvanlarına da takılırlar. Bu şekilde yeni başlayan tarım yılının da bereketli ve verimli olması için dilekler tutulur.