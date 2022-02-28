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    Muş'ta nehre düşen Yağmur için umutlar tükeniyor

    Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları 6'ncı gününe girdi. 46 dalgıç, diğer kurumlara ait ekiplerle nehri tarıyor. Ailenin acısı, umutların tükenmesi ile daha da arttı.

    Umutlar tükeniyor

    İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van emniyet müdürlüklerinde görevli 23 dalgıç polis de çalışmalara destek veriyor.

    İHA ve dron ile nehir yüzeyi, iz takip köpekleriyle de kıyıda tarama yapıldı ancak şu ana kadar Yağmur'un izine rastlanmadı. Ekiplerin 40 metre uzunluğunda ağ çektikleri Karasu'daki arama çalışmalarının 6'ncı gününe Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nın 23 kişilik su altı arama kurtarma ekibi de katıldı. Sayıları 46'ya çıkan dalgıçlar, diğer kuruluşlara bağlı ekiplerle Karasu Nehri'nde Yağmur'dan bir iz bulmak için aramaları sürdürürken, umutlar da azaldı.

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    Haberler Yaşam Muş'ta nehre düşen Yağmur için umutlar tükeniyor
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