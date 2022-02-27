Hasan Burak Akyıldız: Muayenehaneler artık otel konforunda

Başta rinoplasti alanında dünya çapında tanınan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Süreyya Şeneldir'in Nişantaşı'ndaki kliniği olmak üzere çok sayıda doktor için muayenehane tasarımı yapan iç mimar Hasan Burak Akyıldız, hastaneleri anımsatan ve doktor korkusunu körükleyen muayenehanelerin artık geçmişte kaldığını söyledi.



SADE VE BEYAZ MEKANLAR GEÇMİŞTE KALDI

Yeni nesil muayenehanelerin hastaların ruh hali, gereksinimleri ve konforu gözetilerek dizayn edildiğini dile getiren Akyıldız, "Bundan 10 sene önce 'muayenehane' dendiği zaman ilk akla gelen, hastaneleri anımsatan, sade ve beyaz tonların hakim olduğu mekanlardı. Ancak günümüzde bu durum değişti. Artık muayenehanedeki tüm unsurlar doktor ve hastaların ihtiyaçları doğrultusunda, konforu üst seviyeye çıkarmak için kurgulanıyor" dedi.



İLK İZLENİMİN OLUŞTUĞU YER: BEKLEME SALONLARI

Hastaların muayenehanelerde ilk gördüğü bölümün bekleme salonları olduğunu ve bu nedenle doktora dair ilk izlenimin burada oluştuğunu belirten Hasan Burak Akyıldız, "Hastaların karşılandığı ve beklerken zaman geçirdikleri bu bölümler, yeni nesil muayenehanelerde otel lobisi konforunda. 'Hoş geldiniz' mesajını taşıyan bekleme salonlarında renk ve şekillerin seçimi de ilk izlenim adına büyük önem taşıyor. Bekleme salonlarında hem güven verici hem de sakinleştirici bir etki yaratmak hedefleniyor" dedi.



KOLAY STERİLİZE EDİLEN MALZEMELER

Sağlığın ön planda olduğu klinik ve muayenehanelerin dekorasyonunda kolay ve sık sterilize edilebilen malzemeler seçmek gerektiğini de sözlerine ekleyen Hasan Burak Akyıldız, "Muayene odaları ve tuvaletleri hastaların maksimum seviyede rahat edecekleri şekilde tasarlıyoruz. Buraların sterilizasyonuna da büyük özen gösteriyoruz. Estetik açıdan göz doyuran hijyenik muayenehaneler, korkulan doktor randevusunu daha az stresli bir deneyime çeviriyor" diye konuştu.