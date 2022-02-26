Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Kandil günleri ne zaman? İşte 2022 Ramazan ayı tarihi!

2022 dini günler takviminde yer alan ve İslam alemi için son derece önemli olan tarihler araştırılıyor. Bu mübarek ayı ibadetlerle geçirecek olan milyonlarca Müslüman Ramazan ayını bekliyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Kandil günleri ne zaman? İşte 2022 dini günler takvimine dair kapsamlı bilgiler...