Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili oruca nasıl niyet edilir? Kandil orucu niyeti...

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili yarın İslam alemi tarafından dua ve ibadetlerle geçirilecek. Bu gece Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle Müslümanlar için son derece önemlidir. Dini vazifelerini yerine getirecek olanlar bu kapsamda Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili oruca nasıl niyet edilir? İşte kandil orucu niyetine dair dini bilgiler...

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Miraç Kandiline özel bir oruç türü yoktur. İslam geleneğinde kandil gibi özel ve mübarek sayılan gecelerin gündüzünü oruçlu geçirmek, nafile ibadetlerde bulunmak, geleneğin bir parçasıdır. Ayrıca Ramazan'dan sonra sevabı en bol nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır; Miraç gecesi de Recep ayı içerisinde yer alan mübarek bir gecedir.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Miraç kandilinin de içinde bulunduğu Recep ayında, nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa Miraç Kandili için tutulacak oruca o şekilde niyet etmek yeterlidir.

Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz.

Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de dil ile niyeti ifade etmek gerekir.

Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır.

Orucun niyet etme vakti, imsak vaktine kadar olan zaman ile sınırlandırılmıştır. Oruca niyet etme zamanı güneş battıktan sonra başlar; ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesinin öncesine kadar niyet edilebilir.

İmsaktan sonra yapılacak niyet için bu vaktin ardından bir şey yenip içmemiş, oruca aykırı bir şeyin yapılmamış olması gerekir.

NAFİLE ORUÇ NEDİR?

Miraç Kandili için tutulan oruç, nafile oruç olarak kabul edilir. Nafile oruç, farz ve vacip olan oruçların haricinde tutulan oruç manasına gelir.

Nafile, gerekenin dışında yapılan anlamındadır. Sevabını Allah'tan umarak gerçekleştirilen nafile oruç, mübah sayılan tüm günlerde tutulabilir.

Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletli görülmüştür.

Nafile oruç: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.

Ramazan orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya.

Kaza orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya.

Kefaret orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için kefaret orucumu tutmaya.

Adak orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için üzerime almış olduğum adak orucumu tutmaya.