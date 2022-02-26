Miraç Kandili resimli mesajları! Miraç Kandili kısa uzun güzel dualı ayetli anlamlı mesajları ve sözleri!

Kandile artık saatler kala milyonlarca kişi Whatsapp ve Facebook üzerinden resimli Miraç Kandili mesajları göndermek istiyor. Vatandaşlar İslam alemi için son derece önemli olan bu günü Miraç Kandili'ni ibadet ve dualarla geçirecek. Sevdiklerine, dostlarına ve ailesine kandil mesajı atmak isteyenler için en güzel, anlamlı, dualı, ayetli Whatsapp Facebook Miraç Kandili mesajları ve sözlerine detaylı bir şekilde yer verdik.
RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI
Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun.
Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun.
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!
Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun.
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun.
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
DUALI KANDİL MESAJLARI
Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.